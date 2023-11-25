Каругате (жен) — Ретаил Галли Сан Джованни (жен). Прогноз, ставки на матч(25.11.23)

Каругате (жен) — Ретаил Галли Сан Джованни (жен) (25.11.2023), ставки и коэффициенты

25.11.2023 в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Италии, в котором на своей площадке местный клуб Каругате (жен) примет соперника по национальному первенству Ретаил Галли Сан Джованни (жен).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Каругате (жен) – Ретаил Галли Сан Джованни (жен), запланированный на 25.11.2023. Баскетболисты появятся на площадке в 22:30 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Ретаил Галли Сан Джованни (жен), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Каругате (жен) — Ретаил Галли Сан Джованни (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Каругате (жен) намерены 25.11.2023 поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Ретаил Галли Сан Джованни (жен). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 22:30 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Каругате (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Каругате (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Каругате (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Каругате (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Каругате (жен) нет более травмированных игроков основы.



Ретаил Галли Сан Джованни (жен)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Ретаил Галли Сан Джованни (жен) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Ретаил Галли Сан Джованни (жен) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Ретаил Галли Сан Джованни (жен) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Чемпионат Италии, Каругате (жен) — Ретаил Галли Сан Джованни (жен)

Главный тренер баскетбольного клуба Каругате (жен) пообещал, что 25.11.2023 его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 22:30 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Ретаил Галли Сан Джованни (жен). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Каругате (жен) — Ретаил Галли Сан Джованни (жен). Прогноз, ставки на матч(25.11.23)

Каругате (жен)

В последние годы Каругате (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Каругате (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Ретаил Галли Сан Джованни (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Ретаил Галли Сан Джованни (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Ретаил Галли Сан Джованни (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Ретаил Галли Сан Джованни (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Каругате (жен) — Ретаил Галли Сан Джованни (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 25.11.2023 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Каругате (жен) — Ретаил Галли Сан Джованни (жен), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 22:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Каругате (жен) — Ретаил Галли Сан Джованни (жен): соперники не будут долго запрягать

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Каругате (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Каругате (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Каругате (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Ретаил Галли Сан Джованни (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Ретаил Галли Сан Джованни (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Ретаил Галли Сан Джованни (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Каругате (жен) — Ретаил Галли Сан Джованни (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Каругате (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Каругате (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Каругате (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Ретаил Галли Сан Джованни (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Ретаил Галли Сан Джованни (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Ретаил Галли Сан Джованни (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.