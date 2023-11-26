Университет Лисеум оф Филиппины — Сан Беда Ред Лайонс. Прогноз, ставки на матч(28.11.23)

Прогноз и ставка на матч Университет Лисеум оф Филиппины — Сан Беда Ред Лайонс 28-го ноября

28-го ноября в 10:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Университет Лисеум оф Филиппины примет соперника по национальному первенству Сан Беда Ред Лайонс.



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Университет Лисеум оф Филиппины и Сан Беда Ред Лайонс. Оно пройдет 28-го ноября, так что можно не сомневаться, что в 10:30 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Университет Лисеум оф Филиппины — Сан Беда Ред Лайонс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Университет Лисеум оф Филиппины возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Сан Беда Ред Лайонс. Данный поединок будет сыгран 28-го ноября, а по московскому времени его начало состоится в 10:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Сан Беда Ред Лайонс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Университет Лисеум оф Филиппины

На этот матч баскетболисты клуба Университет Лисеум оф Филиппины выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Университет Лисеум оф Филиппины лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Университет Лисеум оф Филиппины не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Сан Беда Ред Лайонс

Уже три недели баскетбольный клуб Сан Беда Ред Лайонс выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Сан Беда Ред Лайонс удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Сан Беда Ред Лайонс одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Университет Лисеум оф Филиппины — Сан Беда Ред Лайонс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 28-го ноября организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Университет Лисеум оф Филиппины — Сан Беда Ред Лайонс, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 10:30 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Университет Лисеум оф Филиппины — Сан Беда Ред Лайонс. Прогноз, ставки на матч(28.11.23)

Университет Лисеум оф Филиппины

В последние годы Университет Лисеум оф Филиппины является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Университет Лисеум оф Филиппины еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Сан Беда Ред Лайонс

В прошлом матче баскетбольный клуб Сан Беда Ред Лайонс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Сан Беда Ред Лайонс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Сан Беда Ред Лайонс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Университет Лисеум оф Филиппины — Сан Беда Ред Лайонс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Университет Лисеум оф Филиппины — Сан Беда Ред Лайонс, который должен пройти 28-го ноября в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 10:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Университет Лисеум оф Филиппины в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Университет Лисеум оф Филиппины — Сан Беда Ред Лайонс: в ожидании «трёхочковых бросков»

Прошлый матч баскетбольный клуб Университет Лисеум оф Филиппины проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Университет Лисеум оф Филиппины позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Университет Лисеум оф Филиппины играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Университет Лисеум оф Филиппины сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Сан Беда Ред Лайонс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Сан Беда Ред Лайонс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Сан Беда Ред Лайонс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Университет Лисеум оф Филиппины — Сан Беда Ред Лайонс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Университет Лисеум оф Филиппины является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Университет Лисеум оф Филиппины проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Университет Лисеум оф Филиппины нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Сан Беда Ред Лайонс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Сан Беда Ред Лайонс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Сан Беда Ред Лайонс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.