Филип Хджорт — Брайан Боземой. Прогноз, ставки на матч. ITF (29.11.23)

29-го ноября в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Филип Хджорт , а противостоять в этом поединке будет Брайан Боземой.



29-го ноября в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Филип Хджорт — Брайан Боземой. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 11:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Филип Хджорт и Брайан Боземой одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Филип Хджорт — Брайан Боземой. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Филип Хджорт — Брайан Боземой запланирован организаторами турнира на 29-го ноября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 11:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Филип Хджорт и Брайан Боземой встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Филип Хджорт имеет три победы при одном поражении.

Филип Хджорт

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Филип Хджорт находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Филип Хджорт является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Филип Хджорт умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Филип Хджорт обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Филип Хджорт может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Брайан Боземой

Нынешняя форма, которую демонстрирует Брайан Боземой еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Брайан Боземой постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Брайан Боземой пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Брайан Боземой не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Брайан Боземой не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Филип Хджорт — Брайан Боземой. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Филип Хджорт — Брайан Боземой (29-го ноября), ставки и коэффициенты

Филип Хджорт

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Филип Хджорт, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Филип Хджорт уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Филип Хджорт старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Филип Хджорт, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Филип Хджорт не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Филип Хджорт все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Филип Хджорт точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Брайан Боземой

На этом турнире Брайан Боземой играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Брайан Боземой какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Брайан Боземой уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Брайан Боземой много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Брайан Боземой сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Брайан Боземой не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Филип Хджорт — Брайан Боземой Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Филип Хджорт и Брайан Боземой начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Филип Хджорт и Брайан Боземой показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Филип Хджорт и Брайан Боземой провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Филип Хджорт и Брайан Боземой действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Филип Хджорт — Брайан Боземой: андердог способен удивить фаворита

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Филип Хджорт и Брайан Боземой, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Филип Хджорт и Брайан Боземой уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Филип Хджорт — Брайан Боземой. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Филип Хджорт и Брайан Боземой, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.