«Матей Козубовский (Чех)» – «Чаба Тотх (Вен)». 02.12.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Матей Козубовский (Чех) проведет 02.12.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Чаба Тотх (Вен). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 21:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 02.12.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Матей Козубовский (Чех) — Чаба Тотх (Вен). Это будет продолжаться вплоть до 21:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Матей Козубовский (Чех) — Чаба Тотх (Вен):

победа Матей Козубовский (Чех) – 0, ничья – 0, победа Чаба Тотх (Вен) – 0

Прогноз на матч Матей Козубовский (Чех) – Чаба Тотх (Вен) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 02.12.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Матей Козубовский (Чех) не очень выгодно, а вот Чаба Тотх (Вен) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Матей Козубовский (Чех) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Матей Козубовский (Чех) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Матей Козубовский (Чех) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Матей Козубовский (Чех) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Матей Козубовский (Чех) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Чаба Тотх (Вен) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Чаба Тотх (Вен) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Чаба Тотх (Вен) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Чаба Тотх (Вен) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Чаба Тотх (Вен) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Матей Козубовский (Чех) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Матей Козубовский (Чех) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Матей Козубовский (Чех) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Матей Козубовский (Чех) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Матей Козубовский (Чех) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Матей Козубовский (Чех) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Чаба Тотх (Вен) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Чаба Тотх (Вен) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Чаба Тотх (Вен) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Чаба Тотх (Вен) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Чаба Тотх (Вен), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Матей Козубовский (Чех) – Чаба Тотх (Вен) 02.12.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Матей Козубовский (Чех) и Чаба Тотх (Вен) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Матей Козубовский (Чех) и Чаба Тотх (Вен) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Матей Козубовский (Чех) и Чаба Тотх (Вен) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Матей Козубовский (Чех) — Чаба Тотх (Вен) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Чаба Тотх (Вен) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Матей Козубовский (Чех)

Как бы Матей Козубовский (Чех) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Матей Козубовский (Чех) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Матей Козубовский (Чех) дрался на ринге только с представителями своей страны. Матей Козубовский (Чех) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Матей Козубовский (Чех) совершенно не работает над собственной защитой.

Чаба Тотх (Вен)

Прошлый бой Чаба Тотх (Вен) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Чаба Тотх (Вен) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Чаба Тотх (Вен) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Чаба Тотх (Вен) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Матей Козубовский (Чех) — Чаба Тотх (Вен). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 02.12.2023

Спортивные эксперты считают, что Матей Козубовский (Чех) сейчас намного сильнее, чем Чаба Тотх (Вен), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

В этом бою Матей Козубовский (Чех) является очевидным фаворитом, ведь Чаба Тотх (Вен) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.