Восточная Каролина Пайрэтс — Мэриленд Истерн Шор Хокс. Прогноз, ставки на матч (05.12.23)

05-го декабря 2023 года в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Восточная Каролина Пайрэтс примет соперника по национальному первенству Мэриленд Истерн Шор Хокс.



В последней встрече баскетбольных клубов Восточная Каролина Пайрэтс и Мэриленд Истерн Шор Хокс сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 05-го декабря 2023 года попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 00:00 по МСК.



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Поединок между баскетбольными клубами Восточная Каролина Пайрэтс и Мэриленд Истерн Шор Хокс собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 05-го декабря 2023 года. Ее начало будет в 00:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Восточная Каролина Пайрэтс

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Восточная Каролина Пайрэтс, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Восточная Каролина Пайрэтс отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Восточная Каролина Пайрэтс также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Мэриленд Истерн Шор Хокс

В составе баскетбольного клуба Мэриленд Истерн Шор Хокс нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Мэриленд Истерн Шор Хокс не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Мэриленд Истерн Шор Хокс уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Восточная Каролина Пайрэтс — Мэриленд Истерн Шор Хокс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 05-го декабря 2023 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Восточная Каролина Пайрэтс — Мэриленд Истерн Шор Хокс. А так как начало встречи в 00:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Восточная Каролина Пайрэтс практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Восточная Каролина Пайрэтс — Мэриленд Истерн Шор Хокс (05-го декабря 2023 года), ставки и коэффициенты

Восточная Каролина Пайрэтс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Восточная Каролина Пайрэтс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Восточная Каролина Пайрэтс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Восточная Каролина Пайрэтс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Восточная Каролина Пайрэтс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Мэриленд Истерн Шор Хокс

В прошлом матче баскетбольный клуб Мэриленд Истерн Шор Хокс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Мэриленд Истерн Шор Хокс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Мэриленд Истерн Шор Хокс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Восточная Каролина Пайрэтс — Мэриленд Истерн Шор Хокс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 05-го декабря 2023 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Восточная Каролина Пайрэтс — Мэриленд Истерн Шор Хокс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 00:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Восточная Каролина Пайрэтс — Мэриленд Истерн Шор Хокс: снова ждем результативной игры

Баскетбольный клуб Восточная Каролина Пайрэтс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Восточная Каролина Пайрэтс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Мэриленд Истерн Шор Хокс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Мэриленд Истерн Шор Хокс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Мэриленд Истерн Шор Хокс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Восточная Каролина Пайрэтс — Мэриленд Истерн Шор Хокс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Восточная Каролина Пайрэтс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Восточная Каролина Пайрэтс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Восточная Каролина Пайрэтс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Мэриленд Истерн Шор Хокс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Мэриленд Истерн Шор Хокс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Мэриленд Истерн Шор Хокс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.