«Марсело Маркес (Бра)» – «Мануэль Мена (Внс)». 08.12.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 08-го декабря должен состояться бой Марсело Маркес (Бра) — Мануэль Мена (Внс), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:55 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Марсело Маркес (Бра) и Мануэль Мена (Внс) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 08-го декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Марсело Маркес (Бра) — Мануэль Мена (Внс). По Москве начало данного поединка будет в 01:55, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Марсело Маркес (Бра) — Мануэль Мена (Внс):

победа Марсело Маркес (Бра) – 1.1, ничья – 65, победа Мануэль Мена (Внс) – 6.75

Прогноз на матч Марсело Маркес (Бра) – Мануэль Мена (Внс) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08-го декабря :

Букмекерские конторы на бой Марсело Маркес (Бра) — Мануэль Мена (Внс) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.1 и 6.75.

История личных встреч

В профессиональной карьере Марсело Маркес (Бра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Марсело Маркес (Бра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Марсело Маркес (Бра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Марсело Маркес (Бра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Марсело Маркес (Бра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Марсело Маркес (Бра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Мануэль Мена (Внс) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Мануэль Мена (Внс) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Мануэль Мена (Внс) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Мануэль Мена (Внс) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Мануэль Мена (Внс) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Марсело Маркес (Бра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Марсело Маркес (Бра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Марсело Маркес (Бра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Марсело Маркес (Бра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Марсело Маркес (Бра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Мануэль Мена (Внс) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Мануэль Мена (Внс) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Мануэль Мена (Внс) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Мануэль Мена (Внс) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Марсело Маркес (Бра) – Мануэль Мена (Внс) 08.12.23

Появление на ринге таких бойцов, как Марсело Маркес (Бра) и Мануэль Мена (Внс) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Марсело Маркес (Бра) и Мануэль Мена (Внс). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Марсело Маркес (Бра) и Мануэль Мена (Внс). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Марсело Маркес (Бра) и Мануэль Мена (Внс) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Марсело Маркес (Бра) и Мануэль Мена (Внс) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Марсело Маркес (Бра) — Мануэль Мена (Внс) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Марсело Маркес (Бра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Марсело Маркес (Бра) — Мануэль Мена (Внс) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Мануэль Мена (Внс).

Марсело Маркес (Бра)

Марсело Маркес (Бра) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Марсело Маркес (Бра) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Марсело Маркес (Бра) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Марсело Маркес (Бра) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Марсело Маркес (Бра) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Мануэль Мена (Внс)

Последний раз Мануэль Мена (Внс) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Мануэль Мена (Внс) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Мануэль Мена (Внс) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Мануэль Мена (Внс) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Мануэль Мена (Внс)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Мануэль Мена (Внс) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Марсело Маркес (Бра) — Мануэль Мена (Внс). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08-го декабря

Спортивные эксперты считают, что Марсело Маркес (Бра) сейчас намного сильнее, чем Мануэль Мена (Внс), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Марсело Маркес (Бра) — Мануэль Мена (Внс) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Марсело Маркес (Бра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.