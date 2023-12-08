«Данияр Тойчубек (Кгз)» – «Руан Микеяс (Бра)». 08.12.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 08.12.2023 должен состояться бой Данияр Тойчубек (Кгз) — Руан Микеяс (Бра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 17:35 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Данияр Тойчубек (Кгз) и Руан Микеяс (Бра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 17:35 по московскому времени Данияр Тойчубек (Кгз) и Руан Микеяс (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 08.12.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Данияр Тойчубек (Кгз) и Руан Микеяс (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Данияр Тойчубек (Кгз).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Данияр Тойчубек (Кгз) — Руан Микеяс (Бра):

победа Данияр Тойчубек (Кгз) – 1.09, ничья – 50, победа Руан Микеяс (Бра) – 7.02

Прогноз на матч Данияр Тойчубек (Кгз) – Руан Микеяс (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08.12.2023 :

Так как Данияр Тойчубек (Кгз) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.09. В то же время Руан Микеяс (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 7.02.

История личных встреч

В профессиональной карьере Данияр Тойчубек (Кгз) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Данияр Тойчубек (Кгз) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Данияр Тойчубек (Кгз) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Данияр Тойчубек (Кгз) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Данияр Тойчубек (Кгз) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Данияр Тойчубек (Кгз) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Руан Микеяс (Бра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Руан Микеяс (Бра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Руан Микеяс (Бра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Руан Микеяс (Бра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Руан Микеяс (Бра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Данияр Тойчубек (Кгз) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Данияр Тойчубек (Кгз) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Данияр Тойчубек (Кгз) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Данияр Тойчубек (Кгз) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Руан Микеяс (Бра) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Руан Микеяс (Бра) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Руан Микеяс (Бра) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Руан Микеяс (Бра) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Данияр Тойчубек (Кгз) – Руан Микеяс (Бра) 08.12.23

Появление на ринге таких бойцов, как Данияр Тойчубек (Кгз) и Руан Микеяс (Бра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Данияр Тойчубек (Кгз) и Руан Микеяс (Бра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Данияр Тойчубек (Кгз) и Руан Микеяс (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Данияр Тойчубек (Кгз) и Руан Микеяс (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Данияр Тойчубек (Кгз) и Руан Микеяс (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Данияр Тойчубек (Кгз) будет намного сильнее, чем Руан Микеяс (Бра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Данияр Тойчубек (Кгз) — Руан Микеяс (Бра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Руан Микеяс (Бра).

Данияр Тойчубек (Кгз)

Так как Данияр Тойчубек (Кгз) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Данияр Тойчубек (Кгз) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Данияр Тойчубек (Кгз) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Данияр Тойчубек (Кгз) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Руан Микеяс (Бра)

Никаких высот Руан Микеяс (Бра) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Руан Микеяс (Бра) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Руан Микеяс (Бра) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Руан Микеяс (Бра) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Данияр Тойчубек (Кгз) — Руан Микеяс (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08.12.2023

В этом поединке Данияр Тойчубек (Кгз) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Руан Микеяс (Бра), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

В этом бою Данияр Тойчубек (Кгз) является очевидным фаворитом, ведь Руан Микеяс (Бра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.