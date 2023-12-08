«Франс Мламбо (Ирл)» – «Хуршед Кахоров (Гер)». 08.12.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Франс Мламбо (Ирл) проведет 08.12.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Хуршед Кахоров (Гер). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 20:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 08.12.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Франс Мламбо (Ирл) — Хуршед Кахоров (Гер). По Москве начало данного поединка будет в 20:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Франс Мламбо (Ирл) — Хуршед Кахоров (Гер):

победа Франс Мламбо (Ирл) – 0, ничья – 0, победа Хуршед Кахоров (Гер) – 0

Прогноз на матч Франс Мламбо (Ирл) – Хуршед Кахоров (Гер) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08.12.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Франс Мламбо (Ирл) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Хуршед Кахоров (Гер) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Франс Мламбо (Ирл) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Франс Мламбо (Ирл) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Франс Мламбо (Ирл) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Франс Мламбо (Ирл) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Франс Мламбо (Ирл) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Хуршед Кахоров (Гер) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Хуршед Кахоров (Гер) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Хуршед Кахоров (Гер), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Хуршед Кахоров (Гер) должен быть в хорошей физической форме. Хуршед Кахоров (Гер) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Франс Мламбо (Ирл) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Франс Мламбо (Ирл) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Франс Мламбо (Ирл) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Франс Мламбо (Ирл) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Франс Мламбо (Ирл) валится с ног. К тому же, Франс Мламбо (Ирл) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Франс Мламбо (Ирл) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Хуршед Кахоров (Гер) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Хуршед Кахоров (Гер) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Хуршед Кахоров (Гер) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Хуршед Кахоров (Гер) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Хуршед Кахоров (Гер) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Хуршед Кахоров (Гер) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Хуршед Кахоров (Гер) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Франс Мламбо (Ирл) – Хуршед Кахоров (Гер) 08.12.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Франс Мламбо (Ирл) и Хуршед Кахоров (Гер), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Франс Мламбо (Ирл) и Хуршед Кахоров (Гер) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Франс Мламбо (Ирл) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Хуршед Кахоров (Гер) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Франс Мламбо (Ирл) — Хуршед Кахоров (Гер) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Франс Мламбо (Ирл) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Франс Мламбо (Ирл) и Хуршед Кахоров (Гер), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Хуршед Кахоров (Гер) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Франс Мламбо (Ирл)

Хотя Франс Мламбо (Ирл) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Франс Мламбо (Ирл) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Франс Мламбо (Ирл) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Франс Мламбо (Ирл) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Франс Мламбо (Ирл) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Хуршед Кахоров (Гер)

Уже несколько лет Хуршед Кахоров (Гер) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Хуршед Кахоров (Гер) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Хуршед Кахоров (Гер) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Франс Мламбо (Ирл) — Хуршед Кахоров (Гер). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08.12.2023

В настоящее время Франс Мламбо (Ирл) и Хуршед Кахоров (Гер) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Франс Мламбо (Ирл) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Франс Мламбо (Ирл) и Хуршед Кахоров (Гер) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.