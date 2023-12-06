«Мпумелело Мнгома (ЮАР)» – «Вилли Ван Ройен (ЮАР)». 07.12.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Мпумелело Мнгома (ЮАР) — Вилли Ван Ройен (ЮАР) на 07-го декабря, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Мпумелело Мнгома (ЮАР) и Вилли Ван Ройен (ЮАР) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 16:00.

Стало известно, что именно 07-го декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Мпумелело Мнгома (ЮАР) — Вилли Ван Ройен (ЮАР). По Москве начало данного поединка будет в 16:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мпумелело Мнгома (ЮАР) — Вилли Ван Ройен (ЮАР):

победа Мпумелело Мнгома (ЮАР) – 0, ничья – 0, победа Вилли Ван Ройен (ЮАР) – 0

Прогноз на матч Мпумелело Мнгома (ЮАР) – Вилли Ван Ройен (ЮАР) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07-го декабря :

Из-за того, что все ставят на то, что Мпумелело Мнгома (ЮАР) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Вилли Ван Ройен (ЮАР) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Мпумелело Мнгома (ЮАР) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Мпумелело Мнгома (ЮАР) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Мпумелело Мнгома (ЮАР) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Мпумелело Мнгома (ЮАР) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Мпумелело Мнгома (ЮАР) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Вилли Ван Ройен (ЮАР) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Вилли Ван Ройен (ЮАР) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Вилли Ван Ройен (ЮАР) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Вилли Ван Ройен (ЮАР) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Вилли Ван Ройен (ЮАР) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Мпумелело Мнгома (ЮАР) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Мпумелело Мнгома (ЮАР) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Мпумелело Мнгома (ЮАР) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Мпумелело Мнгома (ЮАР) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Мпумелело Мнгома (ЮАР) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Мпумелело Мнгома (ЮАР) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Вилли Ван Ройен (ЮАР) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Вилли Ван Ройен (ЮАР) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Вилли Ван Ройен (ЮАР) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Вилли Ван Ройен (ЮАР) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Вилли Ван Ройен (ЮАР) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Вилли Ван Ройен (ЮАР) должен задуматься о своей обороне.

Мпумелело Мнгома (ЮАР) – Вилли Ван Ройен (ЮАР) 07.12.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Мпумелело Мнгома (ЮАР) и Вилли Ван Ройен (ЮАР). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Мпумелело Мнгома (ЮАР) и Вилли Ван Ройен (ЮАР) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Мпумелело Мнгома (ЮАР) и Вилли Ван Ройен (ЮАР). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Мпумелело Мнгома (ЮАР) и Вилли Ван Ройен (ЮАР) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Мпумелело Мнгома (ЮАР) и Вилли Ван Ройен (ЮАР) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Мпумелело Мнгома (ЮАР) будет намного сильнее, чем Вилли Ван Ройен (ЮАР), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Мпумелело Мнгома (ЮАР) и Вилли Ван Ройен (ЮАР), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Вилли Ван Ройен (ЮАР) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Мпумелело Мнгома (ЮАР)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Мпумелело Мнгома (ЮАР) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Мпумелело Мнгома (ЮАР) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Мпумелело Мнгома (ЮАР) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Мпумелело Мнгома (ЮАР) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Вилли Ван Ройен (ЮАР)

Прошлый бой Вилли Ван Ройен (ЮАР) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Вилли Ван Ройен (ЮАР) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Вилли Ван Ройен (ЮАР) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Вилли Ван Ройен (ЮАР) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Мпумелело Мнгома (ЮАР) — Вилли Ван Ройен (ЮАР). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07-го декабря

В этом поединке Мпумелело Мнгома (ЮАР) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Вилли Ван Ройен (ЮАР), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Мпумелело Мнгома (ЮАР) — Вилли Ван Ройен (ЮАР) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Вилли Ван Ройен (ЮАР) выиграет нокаутом.