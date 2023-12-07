«Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье)» – «Денис Пурич (БиГ)». 09.12.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 09 декабря состоится интересный поединок Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) — Денис Пурич (БиГ), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 04:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 09 декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) — Денис Пурич (БиГ). По Москве начало данного поединка будет в 04:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) — Денис Пурич (БиГ):

победа Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) – 0, ничья – 0, победа Денис Пурич (БиГ) – 0

Прогноз на матч Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) – Денис Пурич (БиГ) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09 декабря :

Из-за того, что все ставят на то, что Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Денис Пурич (БиГ) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Денис Пурич (БиГ) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Денис Пурич (БиГ) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Денис Пурич (БиГ) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Денис Пурич (БиГ) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Денис Пурич (БиГ) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Денис Пурич (БиГ) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Денис Пурич (БиГ) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Денис Пурич (БиГ) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Денис Пурич (БиГ) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) – Денис Пурич (БиГ) 09.12.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) и Денис Пурич (БиГ) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) и Денис Пурич (БиГ) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) и Денис Пурич (БиГ) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) и Денис Пурич (БиГ) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) — Денис Пурич (БиГ) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Денис Пурич (БиГ) выиграет нокаутом.

Титульный бой Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) — Денис Пурич (БиГ) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Денис Пурич (БиГ) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье)

Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Денис Пурич (БиГ)

Никаких высот Денис Пурич (БиГ) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Денис Пурич (БиГ) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Денис Пурич (БиГ) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Денис Пурич (БиГ) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) — Денис Пурич (БиГ). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09 декабря

В настоящее время Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) и Денис Пурич (БиГ) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) и Денис Пурич (БиГ), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) выиграет с помощью нокаута.