«Дмитрий Меншиков (Рос)» – «Мусин Шафи (Исп)». 09.12.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 09.12.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Дмитрий Меншиков (Рос) — Мусин Шафи (Исп). На ринге его участники появятся в 05:45 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Дмитрий Меншиков (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 09.12.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Дмитрий Меншиков (Рос) — Мусин Шафи (Исп). По Москве начало данного поединка будет в 05:45, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дмитрий Меншиков (Рос) — Мусин Шафи (Исп):

победа Дмитрий Меншиков (Рос) – 0, ничья – 0, победа Мусин Шафи (Исп) – 0

Прогноз на матч Дмитрий Меншиков (Рос) – Мусин Шафи (Исп) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09.12.2023 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Дмитрий Меншиков (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Мусин Шафи (Исп), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Дмитрий Меншиков (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Дмитрий Меншиков (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Дмитрий Меншиков (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Дмитрий Меншиков (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Дмитрий Меншиков (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Дмитрий Меншиков (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Мусин Шафи (Исп) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Мусин Шафи (Исп) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Мусин Шафи (Исп) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Мусин Шафи (Исп) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Мусин Шафи (Исп) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Дмитрий Меншиков (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Дмитрий Меншиков (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Дмитрий Меншиков (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Дмитрий Меншиков (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Дмитрий Меншиков (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Дмитрий Меншиков (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Мусин Шафи (Исп) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Мусин Шафи (Исп) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Мусин Шафи (Исп) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Мусин Шафи (Исп) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Дмитрий Меншиков (Рос) – Мусин Шафи (Исп) 09.12.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Дмитрий Меншиков (Рос) и Мусин Шафи (Исп), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Дмитрий Меншиков (Рос) и Мусин Шафи (Исп) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Дмитрий Меншиков (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Мусин Шафи (Исп) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Дмитрий Меншиков (Рос) — Мусин Шафи (Исп) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Мусин Шафи (Исп).

Дмитрий Меншиков (Рос)

Как бы Дмитрий Меншиков (Рос) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Дмитрий Меншиков (Рос) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Дмитрий Меншиков (Рос) дрался на ринге только с представителями своей страны. Дмитрий Меншиков (Рос) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Дмитрий Меншиков (Рос) совершенно не работает над собственной защитой.

Мусин Шафи (Исп)

Никаких высот Мусин Шафи (Исп) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Мусин Шафи (Исп) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Мусин Шафи (Исп) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Мусин Шафи (Исп) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Дмитрий Меншиков (Рос) — Мусин Шафи (Исп). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09.12.2023

Так как Дмитрий Меншиков (Рос) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Мусин Шафи (Исп).

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Дмитрий Меншиков (Рос) будет намного сильнее, чем Мусин Шафи (Исп), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.