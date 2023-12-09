«Леона Петтас (Япо)» – «Реми Парра (Фра)». 09.12.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Леона Петтас (Япо) проведет 09.12.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Реми Парра (Фра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 06:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 09.12.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Леона Петтас (Япо) — Реми Парра (Фра). Это будет продолжаться вплоть до 06:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Леона Петтас (Япо) — Реми Парра (Фра):

победа Леона Петтас (Япо) – 0, ничья – 0, победа Реми Парра (Фра) – 0

Прогноз на матч Леона Петтас (Япо) – Реми Парра (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09.12.2023 :

Букмекерские конторы на бой Леона Петтас (Япо) — Реми Парра (Фра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Леона Петтас (Япо) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Леона Петтас (Япо) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Леона Петтас (Япо) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Леона Петтас (Япо) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Леона Петтас (Япо) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Леона Петтас (Япо) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Леона Петтас (Япо) может и не устоять на ногах.

Реми Парра (Фра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Реми Парра (Фра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Реми Парра (Фра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Реми Парра (Фра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Реми Парра (Фра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Леона Петтас (Япо) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Леона Петтас (Япо) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Леона Петтас (Япо) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Леона Петтас (Япо) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Леона Петтас (Япо) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Леона Петтас (Япо) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Реми Парра (Фра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Реми Парра (Фра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Реми Парра (Фра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Реми Парра (Фра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Реми Парра (Фра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Реми Парра (Фра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Реми Парра (Фра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Леона Петтас (Япо) – Реми Парра (Фра) 09.12.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Леона Петтас (Япо) и Реми Парра (Фра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Леона Петтас (Япо) и Реми Парра (Фра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Леона Петтас (Япо) и Реми Парра (Фра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Леона Петтас (Япо) и Реми Парра (Фра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Леона Петтас (Япо) легко справится с таким соперником, как Реми Парра (Фра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Леона Петтас (Япо) — Реми Парра (Фра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Реми Парра (Фра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Леона Петтас (Япо)

Леона Петтас (Япо) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Леона Петтас (Япо) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Леона Петтас (Япо) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Леона Петтас (Япо) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Леона Петтас (Япо) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Реми Парра (Фра)

Прошлый бой Реми Парра (Фра) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Реми Парра (Фра) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Реми Парра (Фра) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Реми Парра (Фра) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Леона Петтас (Япо) — Реми Парра (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09.12.2023

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Леона Петтас (Япо) — Реми Парра (Фра) собираются ставить на то, что сильнее будет Леона Петтас (Япо), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

В этом бою Леона Петтас (Япо) является очевидным фаворитом, ведь Реми Парра (Фра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.