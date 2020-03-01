Лейла Анни Фернандез — Джулия Гатто-Монтиконе. Прогноз, ставки на матч(01.03.20)

Лейла Анни Фернандез — Джулия Гатто-Монтиконе (01-го марта), ставки и коэффициенты

01-го марта в 01:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Лейла Анни Фернандез , а противостоять в этом поединке будет Джулия Гатто-Монтиконе.



Так как теннисный поединок Лейла Анни Фернандез — Джулия Гатто-Монтиконе пройдет уже 01-го марта, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 01:05 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Лейла Анни Фернандез на тот момент намного сильнее, нежели Джулия Гатто-Монтиконе.



Лейла Анни Фернандез — Джулия Гатто-Монтиконе. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 01-го марта встречаются Лейла Анни Фернандез и Джулия Гатто-Монтиконе. Начало поединка запланировано на 01:05 по МСК. Лейла Анни Фернандез является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Лейла Анни Фернандез

В большинстве своих выигранных поединков Лейла Анни Фернандез берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Лейла Анни Фернандез с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Лейла Анни Фернандез сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Лейла Анни Фернандез также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Джулия Гатто-Монтиконе

Во взрослом туре Джулия Гатто-Монтиконе проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Джулия Гатто-Монтиконе пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Джулия Гатто-Монтиконе предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Джулия Гатто-Монтиконе еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

«Лейла Анни Фернандез» — «Джулия Гатто-Монтиконе»: прогноз автора

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Лейла Анни Фернандез и Джулия Гатто-Монтиконе являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Лейла Анни Фернандез — Джулия Гатто-Монтиконе. Прогноз, ставки на матч(01.03.20)

Лейла Анни Фернандез

Несмотря на внушительный возраст, Лейла Анни Фернандез демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Лейла Анни Фернандез гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Лейла Анни Фернандез обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Лейла Анни Фернандез снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Лейла Анни Фернандез может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Джулия Гатто-Монтиконе

Выступать в зале Джулия Гатто-Монтиконе не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Джулия Гатто-Монтиконе старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Джулия Гатто-Монтиконе принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Джулия Гатто-Монтиконе демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Джулия Гатто-Монтиконе даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Джулия Гатто-Монтиконе хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Лейла Анни Фернандез — Джулия Гатто-Монтиконе Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Лейла Анни Фернандез и Джулия Гатто-Монтиконе, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Лейла Анни Фернандез и Джулия Гатто-Монтиконе играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Лейла Анни Фернандез, и Джулия Гатто-Монтиконе неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Лейла Анни Фернандез — Джулия Гатто-Монтиконе: будет сделан акцент на атакующий теннис

Лейла Анни Фернандез и Джулия Гатто-Монтиконе которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Лейла Анни Фернандез имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Джулия Гатто-Монтиконе хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Лейла Анни Фернандез. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Джулия Гатто-Монтиконе умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Лейла Анни Фернандез довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Джулия Гатто-Монтиконе вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Лейла Анни Фернандез.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лейла Анни Фернандез — Джулия Гатто-Монтиконе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Лейла Анни Фернандез и Джулия Гатто-Монтиконе. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Лейла Анни Фернандез и для Джулия Гатто-Монтиконе, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-250251-kab-madeyra-oliveyrense-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-basketbol-29-02-20/