Самсунг Лайф Блюмингс (жен) — Шинхан Сибёрдз (жен): хозяева разберутся с новичком

Прогноз и ставка на матч Самсунг Лайф Блюмингс (жен) — Шинхан Сибёрдз (жен) 01 марта

01 марта в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Южной Кореи, в котором на своей площадке местный клуб Самсунг Лайф Блюмингс (жен) примет соперника по национальному первенству Шинхан Сибёрдз (жен).



Несмотря на то, что баскетбольный матч Самсунг Лайф Блюмингс (жен) – Шинхан Сибёрдз (жен) запланирован только на 01 марта, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 11:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Самсунг Лайф Блюмингс (жен) — Шинхан Сибёрдз (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Самсунг Лайф Блюмингс (жен) намерены 01 марта поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Шинхан Сибёрдз (жен). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 11:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Самсунг Лайф Блюмингс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Самсунг Лайф Блюмингс (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Самсунг Лайф Блюмингс (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Самсунг Лайф Блюмингс (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Самсунг Лайф Блюмингс (жен) нет более травмированных игроков основы.



Шинхан Сибёрдз (жен)

Уже три недели баскетбольный клуб Шинхан Сибёрдз (жен) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Шинхан Сибёрдз (жен) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Шинхан Сибёрдз (жен) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Самсунг Лайф Блюмингс (жен) — Шинхан Сибёрдз (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Болельщики баскетбольного клуба Самсунг Лайф Блюмингс (жен) собираются 01 марта активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Шинхан Сибёрдз (жен). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 11:00 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Самсунг Лайф Блюмингс (жен) — Шинхан Сибёрдз (жен) (01 марта), ставки и коэффициенты

Самсунг Лайф Блюмингс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Самсунг Лайф Блюмингс (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Самсунг Лайф Блюмингс (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Самсунг Лайф Блюмингс (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Шинхан Сибёрдз (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Шинхан Сибёрдз (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Шинхан Сибёрдз (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Самсунг Лайф Блюмингс (жен) — Шинхан Сибёрдз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Самсунг Лайф Блюмингс (жен) — Шинхан Сибёрдз (жен), который должен пройти 01 марта в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 11:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Самсунг Лайф Блюмингс (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Самсунг Лайф Блюмингс (жен) — Шинхан Сибёрдз (жен): хозяева разберутся с новичком

Прошлый матч баскетбольный клуб Самсунг Лайф Блюмингс (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Самсунг Лайф Блюмингс (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Самсунг Лайф Блюмингс (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Самсунг Лайф Блюмингс (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Шинхан Сибёрдз (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Шинхан Сибёрдз (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Шинхан Сибёрдз (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Самсунг Лайф Блюмингс (жен) — Шинхан Сибёрдз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Самсунг Лайф Блюмингс (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Самсунг Лайф Блюмингс (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Самсунг Лайф Блюмингс (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Шинхан Сибёрдз (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Шинхан Сибёрдз (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Шинхан Сибёрдз (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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