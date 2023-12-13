Рикардо Вильякорта-Алонсо — Эй Джей Катанзарити. Прогноз, ставки на матч. ITF (13.12.23)

13-го декабря 2023 года в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Рикардо Вильякорта-Алонсо , а противостоять в этом поединке будет Эй Джей Катанзарити.



Так как Рикардо Вильякорта-Алонсо в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Эй Джей Катанзарити, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 13-го декабря 2023 года. Но, доказать обратное Рикардо Вильякорта-Алонсо все же сможет в 20:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Рикардо Вильякорта-Алонсо — Эй Джей Катанзарити. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 13-го декабря 2023 года откроет его противостояние Рикардо Вильякорта-Алонсо — Эй Джей Катанзарити. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 20:30 по МСК, то есть до начала игры. Рикардо Вильякорта-Алонсо и Эй Джей Катанзарити отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Эй Джей Катанзарити может гордиться семью победами, а вот Рикардо Вильякорта-Алонсо имеет только пять выигранных встреч.

Рикардо Вильякорта-Алонсо

В большинстве своих выигранных поединков Рикардо Вильякорта-Алонсо берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Рикардо Вильякорта-Алонсо с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Рикардо Вильякорта-Алонсо сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Рикардо Вильякорта-Алонсо также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Эй Джей Катанзарити

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Эй Джей Катанзарити в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Эй Джей Катанзарити уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Эй Джей Катанзарити уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Эй Джей Катанзарити обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Рикардо Вильякорта-Алонсо и Эй Джей Катанзарити впервые будут встречаться между собой. Если Рикардо Вильякорта-Алонсо уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Эй Джей Катанзарити пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Рикардо Вильякорта-Алонсо демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Рикардо Вильякорта-Алонсо – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Рикардо Вильякорта-Алонсо — Эй Джей Катанзарити (13-го декабря 2023 года), ставки и коэффициенты

Рикардо Вильякорта-Алонсо

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Рикардо Вильякорта-Алонсо, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Рикардо Вильякорта-Алонсо уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Рикардо Вильякорта-Алонсо старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Рикардо Вильякорта-Алонсо, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Рикардо Вильякорта-Алонсо не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Рикардо Вильякорта-Алонсо все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Рикардо Вильякорта-Алонсо точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Эй Джей Катанзарити

На этом турнире Эй Джей Катанзарити играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Эй Джей Катанзарити какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Эй Джей Катанзарити уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Эй Джей Катанзарити много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Эй Джей Катанзарити сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Эй Джей Катанзарити не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Рикардо Вильякорта-Алонсо — Эй Джей Катанзарити Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Рикардо Вильякорта-Алонсо и Эй Джей Катанзарити, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Рикардо Вильякорта-Алонсо и Эй Джей Катанзарити играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Рикардо Вильякорта-Алонсо, и Эй Джей Катанзарити неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Рикардо Вильякорта-Алонсо — Эй Джей Катанзарити: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Рикардо Вильякорта-Алонсо и Эй Джей Катанзарити из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Эй Джей Катанзарити относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Эй Джей Катанзарити проводит второй или третий матч. А вот Рикардо Вильякорта-Алонсо как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Рикардо Вильякорта-Алонсо, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Рикардо Вильякорта-Алонсо без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Рикардо Вильякорта-Алонсо вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рикардо Вильякорта-Алонсо — Эй Джей Катанзарити. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Рикардо Вильякорта-Алонсо и Эй Джей Катанзарити. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Рикардо Вильякорта-Алонсо и для Эй Джей Катанзарити, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.