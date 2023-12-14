«Самуэль Нмома (Ниг)» – «Джованни Россетти (Ита)». 15.12.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Самуэль Нмома (Ниг) — Джованни Россетти (Ита) на 15.12.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Самуэль Нмома (Ниг) и Джованни Россетти (Ита) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 22:00.

Сейчас Самуэль Нмома (Ниг) обладает несколькими чемпионскими титулами и 15.12.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Джованни Россетти (Ита), так что вряд ли в 22:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Самуэль Нмома (Ниг) — Джованни Россетти (Ита):

победа Самуэль Нмома (Ниг) – 0, ничья – 0, победа Джованни Россетти (Ита) – 0

Прогноз на матч Самуэль Нмома (Ниг) – Джованни Россетти (Ита) Бои, титульный бой, 15.12.2023 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Самуэль Нмома (Ниг) станет победителем боя. Если выиграет Джованни Россетти (Ита), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Самуэль Нмома (Ниг) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Самуэль Нмома (Ниг) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Самуэль Нмома (Ниг) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Самуэль Нмома (Ниг) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Самуэль Нмома (Ниг) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Самуэль Нмома (Ниг) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Самуэль Нмома (Ниг) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Джованни Россетти (Ита) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Джованни Россетти (Ита) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Джованни Россетти (Ита) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Джованни Россетти (Ита) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Джованни Россетти (Ита) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Самуэль Нмома (Ниг) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Самуэль Нмома (Ниг) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Самуэль Нмома (Ниг) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Самуэль Нмома (Ниг) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Джованни Россетти (Ита) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Джованни Россетти (Ита) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Джованни Россетти (Ита) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Джованни Россетти (Ита) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Джованни Россетти (Ита), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Самуэль Нмома (Ниг) – Джованни Россетти (Ита) 15.12.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Самуэль Нмома (Ниг) и Джованни Россетти (Ита), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Самуэль Нмома (Ниг) и Джованни Россетти (Ита) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Самуэль Нмома (Ниг) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Джованни Россетти (Ита) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Самуэль Нмома (Ниг) и Джованни Россетти (Ита), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Самуэль Нмома (Ниг) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Самуэль Нмома (Ниг) и Джованни Россетти (Ита), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Джованни Россетти (Ита) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Самуэль Нмома (Ниг)

Несмотря на то, что Самуэль Нмома (Ниг) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Самуэль Нмома (Ниг) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Самуэль Нмома (Ниг) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Самуэль Нмома (Ниг) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Джованни Россетти (Ита)

Сейчас Джованни Россетти (Ита) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Джованни Россетти (Ита) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Джованни Россетти (Ита) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Джованни Россетти (Ита) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Джованни Россетти (Ита) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Самуэль Нмома (Ниг) — Джованни Россетти (Ита). Прогноз и ставки на матч. Бои 15.12.2023

Вряд ли Самуэль Нмома (Ниг) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Джованни Россетти (Ита), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Самуэль Нмома (Ниг) — Джованни Россетти (Ита) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Джованни Россетти (Ита) выиграет нокаутом.