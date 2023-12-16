«Джош Келли (Вел)» – «Пласидо Рамирес (Кол)». 16.12.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 16-го декабря 2023 года должен состояться бой Джош Келли (Вел) — Пласидо Рамирес (Кол), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Джош Келли (Вел) и Пласидо Рамирес (Кол) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Джош Келли (Вел) обладает несколькими чемпионскими титулами и 16-го декабря 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Пласидо Рамирес (Кол), так что вряд ли в 01:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джош Келли (Вел) — Пласидо Рамирес (Кол):

победа Джош Келли (Вел) – 1.06, ничья – 26, победа Пласидо Рамирес (Кол) – 10.1

Прогноз на матч Джош Келли (Вел) – Пласидо Рамирес (Кол) Бои, титульный бой, 16-го декабря 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Джош Келли (Вел) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.06. А котировка на то, что Пласидо Рамирес (Кол) будет сильнее повысилась до 10.1.

История личных встреч

На данный момент Джош Келли (Вел) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Джош Келли (Вел) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Джош Келли (Вел) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Джош Келли (Вел) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Пласидо Рамирес (Кол) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Пласидо Рамирес (Кол) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Пласидо Рамирес (Кол) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Пласидо Рамирес (Кол) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Пласидо Рамирес (Кол) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Джош Келли (Вел) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джош Келли (Вел) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джош Келли (Вел) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джош Келли (Вел) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джош Келли (Вел) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джош Келли (Вел) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Пласидо Рамирес (Кол) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Пласидо Рамирес (Кол) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Пласидо Рамирес (Кол) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Пласидо Рамирес (Кол) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Пласидо Рамирес (Кол) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Пласидо Рамирес (Кол) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Пласидо Рамирес (Кол) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Джош Келли (Вел) – Пласидо Рамирес (Кол) 16.12.23

Появление на ринге таких бойцов, как Джош Келли (Вел) и Пласидо Рамирес (Кол) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джош Келли (Вел) и Пласидо Рамирес (Кол). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Джош Келли (Вел) и Пласидо Рамирес (Кол) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Джош Келли (Вел) и Пласидо Рамирес (Кол) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Джош Келли (Вел) и Пласидо Рамирес (Кол) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Джош Келли (Вел) и Пласидо Рамирес (Кол), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Джош Келли (Вел) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Джош Келли (Вел) — Пласидо Рамирес (Кол) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Пласидо Рамирес (Кол), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джош Келли (Вел)

В своей профессиональной карьере Джош Келли (Вел) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Джош Келли (Вел) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Джош Келли (Вел) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Джош Келли (Вел) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Джош Келли (Вел) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Пласидо Рамирес (Кол)

В своей карьере Пласидо Рамирес (Кол) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Пласидо Рамирес (Кол) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Пласидо Рамирес (Кол) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Пласидо Рамирес (Кол) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Джош Келли (Вел) — Пласидо Рамирес (Кол). Прогноз и ставки на матч. Бои 16-го декабря 2023 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Джош Келли (Вел) — Пласидо Рамирес (Кол) собираются ставить на то, что сильнее будет Джош Келли (Вел), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Так как Джош Келли (Вел) и Пласидо Рамирес (Кол) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.