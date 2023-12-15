«Мохамад Байо (Фра)» – «Гаэтан Дамбо (Фра)». 15.12.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 15 декабря букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Мохамад Байо (Фра) — Гаэтан Дамбо (Фра). На ринге его участники появятся в 21:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Мохамад Байо (Фра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 15 декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Мохамад Байо (Фра) — Гаэтан Дамбо (Фра). По Москве начало данного поединка будет в 21:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мохамад Байо (Фра) — Гаэтан Дамбо (Фра):

победа Мохамад Байо (Фра) – 0, ничья – 0, победа Гаэтан Дамбо (Фра) – 0

Прогноз на матч Мохамад Байо (Фра) – Гаэтан Дамбо (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 15 декабря :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Мохамад Байо (Фра) не очень выгодно, а вот Гаэтан Дамбо (Фра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Мохамад Байо (Фра) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Мохамад Байо (Фра) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Мохамад Байо (Фра) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Мохамад Байо (Фра) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Мохамад Байо (Фра) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Гаэтан Дамбо (Фра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Гаэтан Дамбо (Фра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Гаэтан Дамбо (Фра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Гаэтан Дамбо (Фра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Гаэтан Дамбо (Фра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Мохамад Байо (Фра) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Мохамад Байо (Фра) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Мохамад Байо (Фра) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Мохамад Байо (Фра) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Гаэтан Дамбо (Фра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Гаэтан Дамбо (Фра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Гаэтан Дамбо (Фра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Гаэтан Дамбо (Фра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Гаэтан Дамбо (Фра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Гаэтан Дамбо (Фра) должен задуматься о своей обороне.

Мохамад Байо (Фра) – Гаэтан Дамбо (Фра) 15.12.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Мохамад Байо (Фра) и Гаэтан Дамбо (Фра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Мохамад Байо (Фра) и Гаэтан Дамбо (Фра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Мохамад Байо (Фра) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Гаэтан Дамбо (Фра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Мохамад Байо (Фра) — Гаэтан Дамбо (Фра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Мохамад Байо (Фра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Мохамад Байо (Фра) — Гаэтан Дамбо (Фра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Гаэтан Дамбо (Фра).

Мохамад Байо (Фра)

На самом деле Мохамад Байо (Фра) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Мохамад Байо (Фра) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Мохамад Байо (Фра) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Мохамад Байо (Фра) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Мохамад Байо (Фра) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Гаэтан Дамбо (Фра)

В своей карьере Гаэтан Дамбо (Фра) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Гаэтан Дамбо (Фра) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Гаэтан Дамбо (Фра) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Гаэтан Дамбо (Фра) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Мохамад Байо (Фра) — Гаэтан Дамбо (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 15 декабря

На титульный бой Мохамад Байо (Фра) — Гаэтан Дамбо (Фра) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Мохамад Байо (Фра) — Гаэтан Дамбо (Фра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Мохамад Байо (Фра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.