«Энтони Ороско (США)» – «Бенджамин Ороско (США)». 16.12.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Энтони Ороско (США) — Бенджамин Ороско (США) на 16-го декабря, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Энтони Ороско (США) и Бенджамин Ороско (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 04:00.

Сейчас Энтони Ороско (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 16-го декабря предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Бенджамин Ороско (США), так что вряд ли в 04:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Энтони Ороско (США) — Бенджамин Ороско (США):

победа Энтони Ороско (США) – 0, ничья – 0, победа Бенджамин Ороско (США) – 0

Прогноз на матч Энтони Ороско (США) – Бенджамин Ороско (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го декабря :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Энтони Ороско (США) не очень выгодно, а вот Бенджамин Ороско (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Энтони Ороско (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Энтони Ороско (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Энтони Ороско (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Энтони Ороско (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Энтони Ороско (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Энтони Ороско (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Бенджамин Ороско (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Бенджамин Ороско (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Бенджамин Ороско (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Бенджамин Ороско (США) должен быть в хорошей физической форме. Бенджамин Ороско (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Энтони Ороско (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Энтони Ороско (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Энтони Ороско (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Энтони Ороско (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Энтони Ороско (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Энтони Ороско (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Бенджамин Ороско (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Бенджамин Ороско (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Бенджамин Ороско (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Бенджамин Ороско (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Бенджамин Ороско (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Энтони Ороско (США) – Бенджамин Ороско (США) 16.12.23

Появление на ринге таких бойцов, как Энтони Ороско (США) и Бенджамин Ороско (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Энтони Ороско (США) и Бенджамин Ороско (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Энтони Ороско (США) и Бенджамин Ороско (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Энтони Ороско (США) — Бенджамин Ороско (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Энтони Ороско (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Энтони Ороско (США) — Бенджамин Ороско (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Бенджамин Ороско (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Энтони Ороско (США)

Хотя Энтони Ороско (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Энтони Ороско (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Энтони Ороско (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Энтони Ороско (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Энтони Ороско (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Бенджамин Ороско (США)

На сегодняшний день Бенджамин Ороско (США) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Бенджамин Ороско (США) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Бенджамин Ороско (США) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Бенджамин Ороско (США) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Энтони Ороско (США) — Бенджамин Ороско (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го декабря

Несмотря на то, что Энтони Ороско (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Бенджамин Ороско (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Так как Энтони Ороско (США) и Бенджамин Ороско (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.