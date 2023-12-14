«Эпераим Гинтинг (Инз)» – «Шон Джонсон-младший (США)». 16.12.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Эпераим Гинтинг (Инз) — Шон Джонсон-младший (США) на 16 декабря, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Эпераим Гинтинг (Инз) и Шон Джонсон-младший (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 04:00.

Стало известно, что именно 16 декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Эпераим Гинтинг (Инз) — Шон Джонсон-младший (США). По Москве начало данного поединка будет в 04:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эпераим Гинтинг (Инз) — Шон Джонсон-младший (США):

победа Эпераим Гинтинг (Инз) – 0, ничья – 0, победа Шон Джонсон-младший (США) – 0

Прогноз на матч Эпераим Гинтинг (Инз) – Шон Джонсон-младший (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16 декабря :

Букмекерские конторы на бой Эпераим Гинтинг (Инз) — Шон Джонсон-младший (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Эпераим Гинтинг (Инз) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Эпераим Гинтинг (Инз) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Эпераим Гинтинг (Инз) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Эпераим Гинтинг (Инз) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Эпераим Гинтинг (Инз) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Шон Джонсон-младший (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Шон Джонсон-младший (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Шон Джонсон-младший (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Шон Джонсон-младший (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Шон Джонсон-младший (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Эпераим Гинтинг (Инз) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Эпераим Гинтинг (Инз) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Эпераим Гинтинг (Инз) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Эпераим Гинтинг (Инз) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Эпераим Гинтинг (Инз) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Эпераим Гинтинг (Инз) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Шон Джонсон-младший (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Шон Джонсон-младший (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Шон Джонсон-младший (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Шон Джонсон-младший (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Эпераим Гинтинг (Инз) – Шон Джонсон-младший (США) 16.12.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Эпераим Гинтинг (Инз) и Шон Джонсон-младший (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Эпераим Гинтинг (Инз) и Шон Джонсон-младший (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Эпераим Гинтинг (Инз) и Шон Джонсон-младший (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Эпераим Гинтинг (Инз) и Шон Джонсон-младший (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Эпераим Гинтинг (Инз) будет намного сильнее, чем Шон Джонсон-младший (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Эпераим Гинтинг (Инз) — Шон Джонсон-младший (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Шон Джонсон-младший (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Эпераим Гинтинг (Инз)

Свою самую выдающуюся победу Эпераим Гинтинг (Инз) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Эпераим Гинтинг (Инз) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Эпераим Гинтинг (Инз) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Эпераим Гинтинг (Инз) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Эпераим Гинтинг (Инз) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Шон Джонсон-младший (США)

В своей карьере Шон Джонсон-младший (США) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Шон Джонсон-младший (США) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Шон Джонсон-младший (США) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Шон Джонсон-младший (США) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Эпераим Гинтинг (Инз) — Шон Джонсон-младший (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16 декабря

В настоящее время Эпераим Гинтинг (Инз) и Шон Джонсон-младший (США) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Эпераим Гинтинг (Инз) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Эпераим Гинтинг (Инз) — Шон Джонсон-младший (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Эпераим Гинтинг (Инз) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.