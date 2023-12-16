«Рёта Накано (Япо)» – «Петру Морарь (Мда)». 16.12.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 16-го декабря состоится интересный поединок Рёта Накано (Япо) — Петру Морарь (Мда), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 06:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 16-го декабря осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Рёта Накано (Япо) — Петру Морарь (Мда). Это будет продолжаться вплоть до 06:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рёта Накано (Япо) — Петру Морарь (Мда):

победа Рёта Накано (Япо) – 0, ничья – 0, победа Петру Морарь (Мда) – 0

Прогноз на матч Рёта Накано (Япо) – Петру Морарь (Мда) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го декабря :

Из-за того, что все ставят на то, что Рёта Накано (Япо) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Петру Морарь (Мда) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Рёта Накано (Япо) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Рёта Накано (Япо) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Рёта Накано (Япо) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Рёта Накано (Япо) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Рёта Накано (Япо) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Петру Морарь (Мда) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Петру Морарь (Мда) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Петру Морарь (Мда) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Петру Морарь (Мда) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Петру Морарь (Мда) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Рёта Накано (Япо) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Рёта Накано (Япо) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Рёта Накано (Япо) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Рёта Накано (Япо) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Рёта Накано (Япо) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Петру Морарь (Мда) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Петру Морарь (Мда) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Петру Морарь (Мда) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Петру Морарь (Мда) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Петру Морарь (Мда) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Петру Морарь (Мда) должен задуматься о своей обороне.

Рёта Накано (Япо) – Петру Морарь (Мда) 16.12.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Рёта Накано (Япо) и Петру Морарь (Мда), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Рёта Накано (Япо) и Петру Морарь (Мда) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Рёта Накано (Япо) будет намного сильнее, чем Петру Морарь (Мда), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Рёта Накано (Япо) — Петру Морарь (Мда) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Петру Морарь (Мда), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Рёта Накано (Япо)

На самом деле Рёта Накано (Япо) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Рёта Накано (Япо) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Рёта Накано (Япо) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Рёта Накано (Япо) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Рёта Накано (Япо) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Петру Морарь (Мда)

На данный момент Петру Морарь (Мда) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Петру Морарь (Мда) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Петру Морарь (Мда) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Петру Морарь (Мда) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Петру Морарь (Мда) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Рёта Накано (Япо) — Петру Морарь (Мда). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го декабря

Несмотря на то, что Рёта Накано (Япо) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Петру Морарь (Мда) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Рёта Накано (Япо) будет намного сильнее, чем Петру Морарь (Мда), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.