Кеннесо Стэйт Оулс (жен) — Сан-Диего Стэйт Ацстек (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.12.23)

Кеннесо Стэйт Оулс (жен) — Сан-Диего Стэйт Ацстек (жен) (20-го декабря), ставки и коэффициенты

20-го декабря в 21:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Кеннесо Стэйт Оулс (жен) примет соперника по национальному первенству Сан-Диего Стэйт Ацстек (жен).



Баскетболисты клубов Кеннесо Стэйт Оулс (жен) и Сан-Диего Стэйт Ацстек (жен) в 21:15 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 20-го декабря. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Кеннесо Стэйт Оулс (жен) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Кеннесо Стэйт Оулс (жен) также является лидером по количеству побед.



Кеннесо Стэйт Оулс (жен) — Сан-Диего Стэйт Ацстек (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Кеннесо Стэйт Оулс (жен) — Сан-Диего Стэйт Ацстек (жен) состоится 20-го декабря в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 21:15 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Кеннесо Стэйт Оулс (жен), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Кеннесо Стэйт Оулс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Кеннесо Стэйт Оулс (жен) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Кеннесо Стэйт Оулс (жен) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Кеннесо Стэйт Оулс (жен) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Сан-Диего Стэйт Ацстек (жен)

Уже три недели баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек (жен) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек (жен) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек (жен) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Кеннесо Стэйт Оулс (жен) — Сан-Диего Стэйт Ацстек (жен), несмотря на то, что он должен пройти только 20-го декабря. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 21:15 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Кеннесо Стэйт Оулс (жен) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Кеннесо Стэйт Оулс (жен) — Сан-Диего Стэйт Ацстек (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.12.23)

Кеннесо Стэйт Оулс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Кеннесо Стэйт Оулс (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Кеннесо Стэйт Оулс (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Сан-Диего Стэйт Ацстек (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Кеннесо Стэйт Оулс (жен) — Сан-Диего Стэйт Ацстек (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Кеннесо Стэйт Оулс (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 20-го декабря сыграет матч против БК Сан-Диего Стэйт Ацстек (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 21:15 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Кеннесо Стэйт Оулс (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Кеннесо Стэйт Оулс (жен) — Сан-Диего Стэйт Ацстек (жен): хозяева докажут превосходство над соперником

Прошлый матч баскетбольный клуб Кеннесо Стэйт Оулс (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Кеннесо Стэйт Оулс (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Кеннесо Стэйт Оулс (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Кеннесо Стэйт Оулс (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кеннесо Стэйт Оулс (жен) — Сан-Диего Стэйт Ацстек (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Кеннесо Стэйт Оулс (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Кеннесо Стэйт Оулс (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Кеннесо Стэйт Оулс (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.