Пападакис/Эни — Нахимана/Окутои: в ожидании «эйсов»

Пападакис/Эни — Нахимана/Окутои (22 декабря), ставки и коэффициенты

22 декабря в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пападакис/Эни , а противостоять в этом поединке будет Нахимана/Окутои.



Пападакис/Эни сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 22 декабря придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Нахимана/Окутои. По Москве данный поединок начнется в 11:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Нахимана/Окутои, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Пападакис/Эни — Нахимана/Окутои. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 22 декабря, так что в разделе тенниса можно найти поединок Пападакис/Эни — Нахимана/Окутои. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 11:30 по Москве, пока не начался поединок. Пападакис/Эни и Нахимана/Окутои еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Пападакис/Эни

В этом сезоне Пападакис/Эни показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Пападакис/Эни играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Пападакис/Эни умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Пападакис/Эни и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Пападакис/Эни будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Пападакис/Эни чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Нахимана/Окутои

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Нахимана/Окутои имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Нахимана/Окутои демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Нахимана/Окутои не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Нахимана/Окутои не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч Пападакис/Эни — Нахимана/Окутои

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Пападакис/Эни — Нахимана/Окутои (22 декабря), ставки и коэффициенты

Пападакис/Эни

В этом сезоне Пападакис/Эни демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Пападакис/Эни уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Пападакис/Эни любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Пападакис/Эни часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Пападакис/Эни умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Нахимана/Окутои

В этом сезоне Нахимана/Окутои не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Нахимана/Окутои сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Нахимана/Окутои допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Нахимана/Окутои допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Нахимана/Окутои демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Пападакис/Эни — Нахимана/Окутои Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Пападакис/Эни и Нахимана/Окутои. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Пападакис/Эни и Нахимана/Окутои встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Пападакис/Эни и Нахимана/Окутои довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Пападакис/Эни и Нахимана/Окутои подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Пападакис/Эни — Нахимана/Окутои: в ожидании «эйсов»

Пападакис/Эни и Нахимана/Окутои которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Пападакис/Эни имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Нахимана/Окутои хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Пападакис/Эни. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Нахимана/Окутои умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Пападакис/Эни довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Нахимана/Окутои вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Пападакис/Эни.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пападакис/Эни — Нахимана/Окутои. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Пападакис/Эни и Нахимана/Окутои.

