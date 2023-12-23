«Уилл Чоуп (США)» – «Самат Мамедов (Каз)». 23.12.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Уилл Чоуп (США) проведет 23-го декабря, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Самат Мамедов (Каз). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 14:45 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 14:45 по московскому времени Уилл Чоуп (США) и Самат Мамедов (Каз) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 23-го декабря, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Уилл Чоуп (США) и Самат Мамедов (Каз) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Уилл Чоуп (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Уилл Чоуп (США) — Самат Мамедов (Каз):

победа Уилл Чоуп (США) – 0, ничья – 0, победа Самат Мамедов (Каз) – 0

Прогноз на матч Уилл Чоуп (США) – Самат Мамедов (Каз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 23-го декабря :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Уилл Чоуп (США) не очень выгодно, а вот Самат Мамедов (Каз) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Уилл Чоуп (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Уилл Чоуп (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Уилл Чоуп (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Уилл Чоуп (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Уилл Чоуп (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Уилл Чоуп (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Самат Мамедов (Каз) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Самат Мамедов (Каз) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Самат Мамедов (Каз) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Самат Мамедов (Каз) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Самат Мамедов (Каз) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Уилл Чоуп (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Уилл Чоуп (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Уилл Чоуп (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Уилл Чоуп (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Самат Мамедов (Каз) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Самат Мамедов (Каз) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Самат Мамедов (Каз) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Самат Мамедов (Каз) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Самат Мамедов (Каз), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Уилл Чоуп (США) – Самат Мамедов (Каз) 23.12.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Уилл Чоуп (США) и Самат Мамедов (Каз). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Уилл Чоуп (США) и Самат Мамедов (Каз). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Уилл Чоуп (США) и Самат Мамедов (Каз) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Уилл Чоуп (США) и Самат Мамедов (Каз) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Уилл Чоуп (США) является очевидным фаворитом, ведь Самат Мамедов (Каз) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Уилл Чоуп (США) и Самат Мамедов (Каз), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Самат Мамедов (Каз) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Уилл Чоуп (США)

В своей профессиональной карьере Уилл Чоуп (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Уилл Чоуп (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Уилл Чоуп (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Уилл Чоуп (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Уилл Чоуп (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Самат Мамедов (Каз)

Прошлый бой Самат Мамедов (Каз) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Самат Мамедов (Каз) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Самат Мамедов (Каз) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Самат Мамедов (Каз) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Уилл Чоуп (США) — Самат Мамедов (Каз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 23-го декабря

Спортивные эксперты считают, что Уилл Чоуп (США) сейчас намного сильнее, чем Самат Мамедов (Каз), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Уилл Чоуп (США) и Самат Мамедов (Каз), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Уилл Чоуп (США) выиграет с помощью нокаута.