Пекин Дакс II — Циндао Гуоксин Хаитиан Игл II. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.12.23)

Прогноз и ставка на матч Пекин Дакс II — Циндао Гуоксин Хаитиан Игл II 26-го декабря

26-го декабря в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Китая, в котором на своей площадке местный клуб Пекин Дакс II примет соперника по национальному первенству Циндао Гуоксин Хаитиан Игл II.



Несмотря на то, что баскетбольный матч Пекин Дакс II – Циндао Гуоксин Хаитиан Игл II запланирован только на 26-го декабря, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 13:30 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пекин Дакс II — Циндао Гуоксин Хаитиан Игл II:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Пекин Дакс II возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Циндао Гуоксин Хаитиан Игл II. Данный поединок будет сыгран 26-го декабря, а по московскому времени его начало состоится в 13:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Циндао Гуоксин Хаитиан Игл II лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Пекин Дакс II

В этом сезоне баскетбольный клуб Пекин Дакс II уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Пекин Дакс II одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Пекин Дакс II лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Пекин Дакс II нет более травмированных игроков основы.



Циндао Гуоксин Хаитиан Игл II

Уже три недели баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл II выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Циндао Гуоксин Хаитиан Игл II удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл II одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч

На 26-го декабря в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Пекин Дакс II — Циндао Гуоксин Хаитиан Игл II. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 13:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Пекин Дакс II дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Циндао Гуоксин Хаитиан Игл II удалось одержать победу у себя дома.



Пекин Дакс II — Циндао Гуоксин Хаитиан Игл II. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.12.23)

Пекин Дакс II

В этом сезоне баскетбольный клуб Пекин Дакс II и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Пекин Дакс II играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Циндао Гуоксин Хаитиан Игл II

В прошлом матче баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл II потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл II и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Циндао Гуоксин Хаитиан Игл II находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Пекин Дакс II — Циндао Гуоксин Хаитиан Игл II Прогнозы от БК «БалтБет»

На 26-го декабря можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Пекин Дакс II — Циндао Гуоксин Хаитиан Игл II, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 13:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Пекин Дакс II — Циндао Гуоксин Хаитиан Игл II: снова ждем результативной игры

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Пекин Дакс II провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Пекин Дакс II показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Пекин Дакс II и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл II сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл II выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Циндао Гуоксин Хаитиан Игл II показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл II не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пекин Дакс II — Циндао Гуоксин Хаитиан Игл II. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Пекин Дакс II был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Пекин Дакс II вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Пекин Дакс II практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл II испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Циндао Гуоксин Хаитиан Игл II хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.