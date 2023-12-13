Сахаджа Ямалапалли — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати. Прогноз, ставки на матч. ITF (27.12.23)

27.12.2023 в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сахаджа Ямалапалли , а противостоять в этом поединке будет Шривалли Рашмикаа Бхамидипати.



Буквально несколько дней назад Сахаджа Ямалапалли и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати играли свои матчи, а теперь уже 27.12.2023 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 07:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Сахаджа Ямалапалли имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Сахаджа Ямалапалли — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 07:00 по Москве Сахаджа Ямалапалли выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Шривалли Рашмикаа Бхамидипати. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 27.12.2023. Сахаджа Ямалапалли не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Сахаджа Ямалапалли

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Сахаджа Ямалапалли находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Сахаджа Ямалапалли является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Сахаджа Ямалапалли умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Сахаджа Ямалапалли обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Сахаджа Ямалапалли может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Шривалли Рашмикаа Бхамидипати

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Шривалли Рашмикаа Бхамидипати теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Шривалли Рашмикаа Бхамидипати имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Шривалли Рашмикаа Бхамидипати испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Шривалли Рашмикаа Бхамидипати выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Шривалли Рашмикаа Бхамидипати занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Сахаджа Ямалапалли — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Сахаджа Ямалапалли и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Сахаджа Ямалапалли и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Сахаджа Ямалапалли — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.12.23)

Сахаджа Ямалапалли

В этом сезоне Сахаджа Ямалапалли демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Сахаджа Ямалапалли уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Сахаджа Ямалапалли любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Сахаджа Ямалапалли часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Сахаджа Ямалапалли умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Шривалли Рашмикаа Бхамидипати

На этом турнире Шривалли Рашмикаа Бхамидипати играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Шривалли Рашмикаа Бхамидипати какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Шривалли Рашмикаа Бхамидипати уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Шривалли Рашмикаа Бхамидипати много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Шривалли Рашмикаа Бхамидипати сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Шривалли Рашмикаа Бхамидипати не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Сахаджа Ямалапалли — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Сахаджа Ямалапалли и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Сахаджа Ямалапалли и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Сахаджа Ямалапалли и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Сахаджа Ямалапалли и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Сахаджа Ямалапалли — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Сахаджа Ямалапалли имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Сахаджа Ямалапалли и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Шривалли Рашмикаа Бхамидипати в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Сахаджа Ямалапалли превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Шривалли Рашмикаа Бхамидипати сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Сахаджа Ямалапалли гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сахаджа Ямалапалли — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Сахаджа Ямалапалли и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Сахаджа Ямалапалли и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.