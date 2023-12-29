«Радек Роусал (Чех)» – «Каллум Паркер (Анг)». 29.12.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 29-го декабря должен состояться бой Радек Роусал (Чех) — Каллум Паркер (Анг), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 20:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Радек Роусал (Чех) и Каллум Паркер (Анг) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 20:30 по московскому времени Радек Роусал (Чех) и Каллум Паркер (Анг) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 29-го декабря, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Радек Роусал (Чех) и Каллум Паркер (Анг) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Радек Роусал (Чех).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Радек Роусал (Чех) — Каллум Паркер (Анг):

победа Радек Роусал (Чех) – 0, ничья – 0, победа Каллум Паркер (Анг) – 0

Прогноз на матч Радек Роусал (Чех) – Каллум Паркер (Анг) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29-го декабря :

Букмекерские конторы на бой Радек Роусал (Чех) — Каллум Паркер (Анг) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Радек Роусал (Чех) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Радек Роусал (Чех) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Радек Роусал (Чех) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Радек Роусал (Чех) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Каллум Паркер (Анг) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Каллум Паркер (Анг) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Каллум Паркер (Анг) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Каллум Паркер (Анг) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Каллум Паркер (Анг) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Радек Роусал (Чех) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Радек Роусал (Чех) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Радек Роусал (Чех) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Радек Роусал (Чех) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Каллум Паркер (Анг) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Каллум Паркер (Анг) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Каллум Паркер (Анг) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Каллум Паркер (Анг) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Каллум Паркер (Анг) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Каллум Паркер (Анг) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Каллум Паркер (Анг) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Радек Роусал (Чех) – Каллум Паркер (Анг) 29.12.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Радек Роусал (Чех) и Каллум Паркер (Анг). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Радек Роусал (Чех) и Каллум Паркер (Анг). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Радек Роусал (Чех) и Каллум Паркер (Анг) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Радек Роусал (Чех) и Каллум Паркер (Анг) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Радек Роусал (Чех) — Каллум Паркер (Анг) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Радек Роусал (Чех) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Радек Роусал (Чех) — Каллум Паркер (Анг) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Каллум Паркер (Анг), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Радек Роусал (Чех)

Как бы Радек Роусал (Чех) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Радек Роусал (Чех) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Радек Роусал (Чех) дрался на ринге только с представителями своей страны. Радек Роусал (Чех) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Радек Роусал (Чех) совершенно не работает над собственной защитой.

Каллум Паркер (Анг)

Прошлый бой Каллум Паркер (Анг) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Каллум Паркер (Анг) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Каллум Паркер (Анг) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Каллум Паркер (Анг) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Радек Роусал (Чех) — Каллум Паркер (Анг). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29-го декабря

На титульный бой Радек Роусал (Чех) — Каллум Паркер (Анг) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Радек Роусал (Чех) и Каллум Паркер (Анг) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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