«Цуёси Сударио (Япо)» – «Микио Уеда (Япо)». 31.12.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 31.12.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Цуёси Сударио (Япо) — Микио Уеда (Япо). На ринге его участники появятся в 08:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Цуёси Сударио (Япо) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Цуёси Сударио (Япо) обладает несколькими чемпионскими титулами и 31.12.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Микио Уеда (Япо), так что вряд ли в 08:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Цуёси Сударио (Япо) — Микио Уеда (Япо):

победа Цуёси Сударио (Япо) – 0, ничья – 0, победа Микио Уеда (Япо) – 0

Прогноз на матч Цуёси Сударио (Япо) – Микио Уеда (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 31.12.2023 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Цуёси Сударио (Япо) станет победителем боя. Если выиграет Микио Уеда (Япо), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Цуёси Сударио (Япо) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Цуёси Сударио (Япо) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Цуёси Сударио (Япо) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Цуёси Сударио (Япо) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Микио Уеда (Япо) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Микио Уеда (Япо) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Микио Уеда (Япо) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Микио Уеда (Япо) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Микио Уеда (Япо) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Цуёси Сударио (Япо) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Цуёси Сударио (Япо) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Цуёси Сударио (Япо) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Цуёси Сударио (Япо) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Цуёси Сударио (Япо) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Цуёси Сударио (Япо) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Микио Уеда (Япо) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Микио Уеда (Япо) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Микио Уеда (Япо) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Микио Уеда (Япо) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Цуёси Сударио (Япо) – Микио Уеда (Япо) 31.12.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Цуёси Сударио (Япо) и Микио Уеда (Япо). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Цуёси Сударио (Япо) и Микио Уеда (Япо) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Цуёси Сударио (Япо) и Микио Уеда (Япо). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Цуёси Сударио (Япо) и Микио Уеда (Япо) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Цуёси Сударио (Япо) и Микио Уеда (Япо) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Цуёси Сударио (Япо) — Микио Уеда (Япо) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Цуёси Сударио (Япо) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Цуёси Сударио (Япо) в данный момент сильнее, нежели Микио Уеда (Япо), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Цуёси Сударио (Япо)

Свою самую выдающуюся победу Цуёси Сударио (Япо) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Цуёси Сударио (Япо) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Цуёси Сударио (Япо) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Цуёси Сударио (Япо) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Цуёси Сударио (Япо) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Микио Уеда (Япо)

Последний раз Микио Уеда (Япо) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Микио Уеда (Япо) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Микио Уеда (Япо) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Микио Уеда (Япо) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Микио Уеда (Япо)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Микио Уеда (Япо) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Цуёси Сударио (Япо) — Микио Уеда (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 31.12.2023

На титульный бой Цуёси Сударио (Япо) — Микио Уеда (Япо) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Цуёси Сударио (Япо) — Микио Уеда (Япо) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Цуёси Сударио (Япо) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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