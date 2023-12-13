Сан-Франциско Донс — Миссисипи Вэлли Стейт. Прогноз, ставки на матч(31.12.23)

Прогноз и ставка на матч Сан-Франциско Донс — Миссисипи Вэлли Стейт 31-го декабря 2023 года

31-го декабря 2023 года в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Сан-Франциско Донс примет соперника по национальному первенству Миссисипи Вэлли Стейт.



Болельщики баскетбольного клуба Сан-Франциско Донс очень любят матчи против БК Миссисипи Вэлли Стейт, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 31-го декабря 2023 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 02:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Сан-Франциско Донс одержали три легкие победы.



Сан-Франциско Донс — Миссисипи Вэлли Стейт. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Сан-Франциско Донс — Миссисипи Вэлли Стейт назначен на 31-го декабря 2023 года, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 02:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Сан-Франциско Донс

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Сан-Франциско Донс, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Сан-Франциско Донс отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Сан-Франциско Донс также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Миссисипи Вэлли Стейт

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Миссисипи Вэлли Стейт пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Миссисипи Вэлли Стейт сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Сан-Франциско Донс — Миссисипи Вэлли Стейт, несмотря на то, что он должен пройти только 31-го декабря 2023 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 02:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Сан-Франциско Донс одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Сан-Франциско Донс — Миссисипи Вэлли Стейт. Прогноз, ставки на матч(31.12.23)

Сан-Франциско Донс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Сан-Франциско Донс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Сан-Франциско Донс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Сан-Франциско Донс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Сан-Франциско Донс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Миссисипи Вэлли Стейт

В прошлом месяце баскетбольный клуб Миссисипи Вэлли Стейт играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Миссисипи Вэлли Стейт надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Сан-Франциско Донс — Миссисипи Вэлли Стейт Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Сан-Франциско Донс — Миссисипи Вэлли Стейт пройдет 31-го декабря 2023 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 02:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Сан-Франциско Донс — Миссисипи Вэлли Стейт: единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне баскетбольный клуб Сан-Франциско Донс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Сан-Франциско Донс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Сан-Франциско Донс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Миссисипи Вэлли Стейт входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Миссисипи Вэлли Стейт не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сан-Франциско Донс — Миссисипи Вэлли Стейт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Сан-Франциско Донс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Сан-Франциско Донс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Сан-Франциско Донс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Миссисипи Вэлли Стейт не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Миссисипи Вэлли Стейт уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Миссисипи Вэлли Стейт очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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