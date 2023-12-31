«Нико Прайс (США)» – «Пэт Сабатини (США)». 31.12.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 31 декабря букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Нико Прайс (США) — Пэт Сабатини (США). На ринге его участники появятся в 04:40 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Нико Прайс (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Нико Прайс (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 31 декабря предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Пэт Сабатини (США), так что вряд ли в 04:40 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нико Прайс (США) — Пэт Сабатини (США):

победа Нико Прайс (США) – 6.23, ничья – 45, победа Пэт Сабатини (США) – 1.12

Прогноз на матч Нико Прайс (США) – Пэт Сабатини (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 31 декабря :

По коэффициенту 6.23 ставить на то, что выиграет Нико Прайс (США) не очень выгодно, а вот Пэт Сабатини (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 1.12.

История личных встреч

Нико Прайс (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Нико Прайс (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Нико Прайс (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Нико Прайс (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Нико Прайс (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Нико Прайс (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Нико Прайс (США) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Пэт Сабатини (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Пэт Сабатини (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Пэт Сабатини (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Пэт Сабатини (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Пэт Сабатини (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Нико Прайс (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Нико Прайс (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Нико Прайс (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Нико Прайс (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Нико Прайс (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Пэт Сабатини (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Пэт Сабатини (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Пэт Сабатини (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Пэт Сабатини (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Пэт Сабатини (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Нико Прайс (США) – Пэт Сабатини (США) 31.12.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Нико Прайс (США) и Пэт Сабатини (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Нико Прайс (США) и Пэт Сабатини (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Нико Прайс (США) и Пэт Сабатини (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Нико Прайс (США) и Пэт Сабатини (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Нико Прайс (США) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Нико Прайс (США) — Пэт Сабатини (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Пэт Сабатини (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Нико Прайс (США)

На самом деле Нико Прайс (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Нико Прайс (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Нико Прайс (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Нико Прайс (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Нико Прайс (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Пэт Сабатини (США)

Пэт Сабатини (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Пэт Сабатини (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Пэт Сабатини (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Пэт Сабатини (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Пэт Сабатини (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Нико Прайс (США) — Пэт Сабатини (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 31 декабря

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Нико Прайс (США) — Пэт Сабатини (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Нико Прайс (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Нико Прайс (США) будет намного сильнее, чем Пэт Сабатини (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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