Линденвуд — Саутерн Индиана Скриминг Иглз. Прогноз, ставки на матч (31.12.23)

31-го декабря 2023 года в 23:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Линденвуд примет соперника по национальному первенству Саутерн Индиана Скриминг Иглз.



Баскетболисты клубов Линденвуд и Саутерн Индиана Скриминг Иглз в 23:30 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 31-го декабря 2023 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Линденвуд одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Линденвуд также является лидером по количеству побед.



Линденвуд — Саутерн Индиана Скриминг Иглз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 31-го декабря 2023 года в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Линденвуд — Саутерн Индиана Скриминг Иглз. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 23:30 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Линденвуд, одержав семь побед.

Линденвуд

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Линденвуд уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Линденвуд подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Линденвуд старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Саутерн Индиана Скриминг Иглз

Президент баскетбольного клуба Саутерн Индиана Скриминг Иглз ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Саутерн Индиана Скриминг Иглз сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Саутерн Индиана Скриминг Иглз в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Линденвуд наконец-то возвращаются домой, а 31-го декабря 2023 года им уже необходимо сыграть поединок против БК Саутерн Индиана Скриминг Иглз. На площадке игроки обеих команд появятся в 23:30 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Прогноз и ставка на матч Линденвуд — Саутерн Индиана Скриминг Иглз 31-го декабря 2023 года

Линденвуд

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Линденвуд наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Линденвуд сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Линденвуд всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Линденвуд бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Саутерн Индиана Скриминг Иглз

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Саутерн Индиана Скриминг Иглз становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Саутерн Индиана Скриминг Иглз уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Саутерн Индиана Скриминг Иглз сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Линденвуд — Саутерн Индиана Скриминг Иглз Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Линденвуд — Саутерн Индиана Скриминг Иглз, который должен пройти 31-го декабря 2023 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 23:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Линденвуд в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Линденвуд — Саутерн Индиана Скриминг Иглз: соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Линденвуд проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Линденвуд позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Линденвуд играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Линденвуд сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Саутерн Индиана Скриминг Иглз все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Саутерн Индиана Скриминг Иглз также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Саутерн Индиана Скриминг Иглз продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Линденвуд — Саутерн Индиана Скриминг Иглз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Линденвуд просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Линденвуд совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Линденвуд выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Саутерн Индиана Скриминг Иглз находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Саутерн Индиана Скриминг Иглз сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Саутерн Индиана Скриминг Иглз действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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