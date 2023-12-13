Маккаби Тель-Авив — Монако. Прогноз, ставки на матч(02.01.24)

Прогноз и ставка на матч Маккаби Тель-Авив — Монако 02-го января 2024 года

02-го января 2024 года в 22:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Евролига, в котором на своей площадке местный клуб Маккаби Тель-Авив примет соперника по национальному первенству Монако.



Болельщики баскетбольного клуба Маккаби Тель-Авив очень любят матчи против БК Монако, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 02-го января 2024 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 22:05 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Маккаби Тель-Авив одержали три легкие победы.



Маккаби Тель-Авив — Монако. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Маккаби Тель-Авив — Монако назначен на 02-го января 2024 года, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 22:05 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Маккаби Тель-Авив

Пока баскетбольному клубу Маккаби Тель-Авив никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Маккаби Тель-Авив показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Монако

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Монако сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Монако проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Монако травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Болельщики баскетбольного клуба Маккаби Тель-Авив собираются 02-го января 2024 года активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Монако. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 22:05 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Маккаби Тель-Авив — Монако. Прогноз, ставки на матч(02.01.24)

Маккаби Тель-Авив

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Маккаби Тель-Авив наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Маккаби Тель-Авив сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Маккаби Тель-Авив всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Маккаби Тель-Авив бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Монако

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Монако становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Монако уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Монако сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Маккаби Тель-Авив — Монако Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Маккаби Тель-Авив — Монако пройдет 02-го января 2024 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 22:05 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Маккаби Тель-Авив — Монако: снова ждем результативной игры

Баскетбольный клуб Маккаби Тель-Авив очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Маккаби Тель-Авив очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Монако был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Монако выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Монако немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Маккаби Тель-Авив — Монако. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Маккаби Тель-Авив уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Маккаби Тель-Авив пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Маккаби Тель-Авив составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Монако не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Монако уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Монако очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat4-734559-chahd-berriri-tessa-yohanna-brokmann-prognoz-professionala-02-01-24/