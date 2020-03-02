Хэйли Баптисте — Кэти Бултер: кто пройдет в следующий раунд?

Хэйли Баптисте — Кэти Бултер (02 марта), ставки и коэффициенты

02 марта в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Хэйли Баптисте , а противостоять в этом поединке будет Кэти Бултер.



Теннисное противостояние Хэйли Баптисте — Кэти Бултер пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 02 марта. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 23:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Хэйли Баптисте является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хэйли Баптисте — Кэти Бултер:

До 02 марта осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Хэйли Баптисте — Кэти Бултер вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Хэйли Баптисте и Кэти Бултер не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 23:00 по МСК.

Хэйли Баптисте

Хэйли Баптисте, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Хэйли Баптисте может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Хэйли Баптисте входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Хэйли Баптисте еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Хэйли Баптисте сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Кэти Бултер

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Кэти Бултер на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Кэти Бултер демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Кэти Бултер имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Кэти Бултер намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Кэти Бултер не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Кэти Бултер будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Кэти Бултер и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Кэти Бултер умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Хэйли Баптисте — Кэти Бултер. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Прогноз и ставка на матч Хэйли Баптисте — Кэти Бултер 02 марта

Хэйли Баптисте

На данном турнире Хэйли Баптисте выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Хэйли Баптисте выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Хэйли Баптисте допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Хэйли Баптисте особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Хэйли Баптисте, это умение играть на травяных кортах.

Кэти Бултер

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Кэти Бултер все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Кэти Бултер сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Кэти Бултер все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Кэти Бултер предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Хэйли Баптисте — Кэти Бултер Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Хэйли Баптисте и Кэти Бултер, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Хэйли Баптисте и Кэти Бултер играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Хэйли Баптисте, и Кэти Бултер неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Хэйли Баптисте — Кэти Бултер: кто пройдет в следующий раунд?

Хэйли Баптисте и Кэти Бултер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Хэйли Баптисте имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кэти Бултер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Хэйли Баптисте. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кэти Бултер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Хэйли Баптисте довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кэти Бултер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Хэйли Баптисте.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хэйли Баптисте — Кэти Бултер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Хэйли Баптисте и Кэти Бултер сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Хэйли Баптисте, и Кэти Бултер будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-250983-koko-vandevege-sinyu-vang-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-wta-02-03-20/