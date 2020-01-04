Ингильдсен/Кингсли — Кларке/Уиллис. Прогноз, ставки на матч (04.01.24)

04 января в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Ингильдсен/Кингсли , а противостоять в этом поединке будет Кларке/Уиллис.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 04 января, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Ингильдсен/Кингсли — Кларке/Уиллис. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 15:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Ингильдсен/Кингсли, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Ингильдсен/Кингсли — Кларке/Уиллис. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Ингильдсен/Кингсли имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 04 января нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Кларке/Уиллис. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 15:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Ингильдсен/Кингсли имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Ингильдсен/Кингсли

Пока Ингильдсен/Кингсли не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Ингильдсен/Кингсли находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Ингильдсен/Кингсли будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Ингильдсен/Кингсли довольно неплохо играет на данном покрытии.



Кларке/Уиллис

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Кларке/Уиллис на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Кларке/Уиллис демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Кларке/Уиллис имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Кларке/Уиллис намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Кларке/Уиллис не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Кларке/Уиллис будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Кларке/Уиллис и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Кларке/Уиллис умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Ингильдсен/Кингсли — Кларке/Уиллис

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Ингильдсен/Кингсли и Кларке/Уиллис. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Ингильдсен/Кингсли и Кларке/Уиллис продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Ингильдсен/Кингсли — Кларке/Уиллис 04 января

Ингильдсен/Кингсли

Несмотря на внушительный возраст, Ингильдсен/Кингсли демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Ингильдсен/Кингсли гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Ингильдсен/Кингсли обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Ингильдсен/Кингсли снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Ингильдсен/Кингсли может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Кларке/Уиллис

Выступать в зале Кларке/Уиллис не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Кларке/Уиллис старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Кларке/Уиллис принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Кларке/Уиллис демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Кларке/Уиллис даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Кларке/Уиллис хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Ингильдсен/Кингсли — Кларке/Уиллис Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ингильдсен/Кингсли и Кларке/Уиллис начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ингильдсен/Кингсли и Кларке/Уиллис показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ингильдсен/Кингсли и Кларке/Уиллис провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ингильдсен/Кингсли и Кларке/Уиллис действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ингильдсен/Кингсли — Кларке/Уиллис: кто пройдет в следующий раунд?

Ингильдсен/Кингсли и Кларке/Уиллис которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ингильдсен/Кингсли имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кларке/Уиллис хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ингильдсен/Кингсли. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кларке/Уиллис умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ингильдсен/Кингсли довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кларке/Уиллис вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ингильдсен/Кингсли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ингильдсен/Кингсли — Кларке/Уиллис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Ингильдсен/Кингсли и Кларке/Уиллис. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Ингильдсен/Кингсли и для Кларке/Уиллис, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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