Южная Алабама Ягуарз — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз. Прогноз, ставки на матч. NCAA (05.01.24)

05-го января 2024 года в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Южная Алабама Ягуарз примет соперника по национальному первенству Аппалачи Стэйт Маунтейнирз.



В 04:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Южная Алабама Ягуарз и Аппалачи Стэйт Маунтейнирз займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 05-го января 2024 года, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Южная Алабама Ягуарз — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 04:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Южная Алабама Ягуарз и Аппалачи Стэйт Маунтейнирз. Организаторы турнира собираются провести данную игру 05-го января 2024 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Южная Алабама Ягуарз, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Южная Алабама Ягуарз

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Южная Алабама Ягуарз, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Южная Алабама Ягуарз отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Южная Алабама Ягуарз также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Аппалачи Стэйт Маунтейнирз

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз травмированы только игроки глубокого резерва.

«Южная Алабама Ягуарз» — «Аппалачи Стэйт Маунтейнирз»: прогноз автора

Главный тренер баскетбольного клуба Южная Алабама Ягуарз пообещал, что 05-го января 2024 года его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 04:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Аппалачи Стэйт Маунтейнирз. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Южная Алабама Ягуарз — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.01.24)

Южная Алабама Ягуарз

В этом сезоне баскетбольный клуб Южная Алабама Ягуарз и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Южная Алабама Ягуарз играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Аппалачи Стэйт Маунтейнирз

В прошлом месяце баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Южная Алабама Ягуарз — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Южная Алабама Ягуарз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 05-го января 2024 года сыграет матч против БК Аппалачи Стэйт Маунтейнирз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Южная Алабама Ягуарз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Южная Алабама Ягуарз — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз: команды сделают акцент на атаку

Баскетбольный клуб Южная Алабама Ягуарз очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Южная Алабама Ягуарз очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Южная Алабама Ягуарз — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Южная Алабама Ягуарз был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Южная Алабама Ягуарз вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Южная Алабама Ягуарз практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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