Сан-Хосе Стейт Спартанс — Бойс Стейт. Прогноз, ставки на матч. NCAA (06.01.24)

06-го января в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс примет соперника по национальному первенству Бойс Стейт.



06-го января снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Сан-Хосе Стейт Спартанс – Бойс Стейт, который начнется в 06:30 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Сан-Хосе Стейт Спартанс были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



Сан-Хосе Стейт Спартанс — Бойс Стейт. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 06:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Сан-Хосе Стейт Спартанс и Бойс Стейт. Организаторы турнира собираются провести данную игру 06-го января. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Бойс Стейт. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Сан-Хосе Стейт Спартанс, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Сан-Хосе Стейт Спартанс

Баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Бойс Стейт

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Бойс Стейт сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Бойс Стейт проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Бойс Стейт травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Сан-Хосе Стейт Спартанс — Бойс Стейт, запланированного на 06-го января. На площадке игроки обеих команд появятся в 06:30 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Сан-Хосе Стейт Спартанс и Бойс Стейт предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Сан-Хосе Стейт Спартанс.



Сан-Хосе Стейт Спартанс — Бойс Стейт (06-го января), ставки и коэффициенты

Сан-Хосе Стейт Спартанс

Сейчас баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Сан-Хосе Стейт Спартанс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Бойс Стейт

В прошлом матче баскетбольный клуб Бойс Стейт потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Бойс Стейт и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Бойс Стейт находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Сан-Хосе Стейт Спартанс — Бойс Стейт Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 06-го января, и в его рамках состоится поединок Сан-Хосе Стейт Спартанс — Бойс Стейт. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 06:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Сан-Хосе Стейт Спартанс — Бойс Стейт: снова ждем результативной игры

Прошлый матч баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Сан-Хосе Стейт Спартанс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Сан-Хосе Стейт Спартанс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Бойс Стейт все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Бойс Стейт также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Бойс Стейт продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сан-Хосе Стейт Спартанс — Бойс Стейт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Сан-Хосе Стейт Спартанс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Бойс Стейт сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Бойс Стейт идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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