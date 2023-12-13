Анна Каролина Шмидлова — Тамара Зиданшек. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.01.24)

Анна Каролина Шмидлова — Тамара Зиданшек (06 января), ставки и коэффициенты

06 января в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Анна Каролина Шмидлова , а противостоять в этом поединке будет Тамара Зиданшек.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 06 января, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Анна Каролина Шмидлова — Тамара Зиданшек. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 07:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Анна Каролина Шмидлова, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Анна Каролина Шмидлова — Тамара Зиданшек. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 07:30 по Москве Анна Каролина Шмидлова выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Тамара Зиданшек. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 06 января. Анна Каролина Шмидлова не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Анна Каролина Шмидлова

В этом сезоне Анна Каролина Шмидлова показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Анна Каролина Шмидлова сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Анна Каролина Шмидлова еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Анна Каролина Шмидлова обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Анна Каролина Шмидлова играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Анна Каролина Шмидлова любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Тамара Зиданшек

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Тамара Зиданшек на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Тамара Зиданшек демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Тамара Зиданшек имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Тамара Зиданшек намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Тамара Зиданшек не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Тамара Зиданшек будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Тамара Зиданшек и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Тамара Зиданшек умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Анна Каролина Шмидлова — Тамара Зиданшек. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Анна Каролина Шмидлова и Тамара Зиданшек. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Анна Каролина Шмидлова и Тамара Зиданшек продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Анна Каролина Шмидлова — Тамара Зиданшек. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.01.24)

Анна Каролина Шмидлова

Несмотря на внушительный возраст, Анна Каролина Шмидлова демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Анна Каролина Шмидлова гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Анна Каролина Шмидлова обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Анна Каролина Шмидлова снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Анна Каролина Шмидлова может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Тамара Зиданшек

В этом сезоне Тамара Зиданшек не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Тамара Зиданшек сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Тамара Зиданшек допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Тамара Зиданшек допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Тамара Зиданшек демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Анна Каролина Шмидлова — Тамара Зиданшек Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Анна Каролина Шмидлова и Тамара Зиданшек, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Анна Каролина Шмидлова и Тамара Зиданшек играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Анна Каролина Шмидлова, и Тамара Зиданшек неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Анна Каролина Шмидлова — Тамара Зиданшек: погода помешает показать хороший теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Анна Каролина Шмидлова и Тамара Зиданшек, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Анна Каролина Шмидлова сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Тамара Зиданшек имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Анна Каролина Шмидлова – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Анна Каролина Шмидлова и Тамара Зиданшек на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Анна Каролина Шмидлова — Тамара Зиданшек. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Анна Каролина Шмидлова и Тамара Зиданшек.



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