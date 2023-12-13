Джозеф Филлипс — Джаспер Клеланд. Прогноз, ставки на матч (08.01.24)

08 января в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Джозеф Филлипс , а противостоять в этом поединке будет Джаспер Клеланд.



В 12:30 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Джозеф Филлипс и Джаспер Клеланд. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 08 января, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джозеф Филлипс — Джаспер Клеланд:

Джозеф Филлипс имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 08 января нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Джаспер Клеланд. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 12:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Джозеф Филлипс имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Джозеф Филлипс

На данный момент Джозеф Филлипс является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Джозеф Филлипс однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Джозеф Филлипс демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Джозеф Филлипс хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Джозеф Филлипс часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Джаспер Клеланд

На этом турнире Джаспер Клеланд играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Джаспер Клеланд все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Джаспер Клеланд не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Джаспер Клеланд уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Джаспер Клеланд на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Джаспер Клеланд пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Джозеф Филлипс — Джаспер Клеланд

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Джозеф Филлипс и Джаспер Клеланд являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Джозеф Филлипс — Джаспер Клеланд. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.01.24)

Джозеф Филлипс

Джозеф Филлипс не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Джозеф Филлипс любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Джозеф Филлипс умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Джозеф Филлипс не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Джозеф Филлипс умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Джаспер Клеланд

Этот сезон Джаспер Клеланд проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Джаспер Клеланд снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Джаспер Клеланд слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Джаспер Клеланд допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Джозеф Филлипс — Джаспер Клеланд Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Джозеф Филлипс и Джаспер Клеланд начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Джозеф Филлипс и Джаспер Клеланд показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Джозеф Филлипс и Джаспер Клеланд провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Джозеф Филлипс и Джаспер Клеланд действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Джозеф Филлипс — Джаспер Клеланд: будет сделан акцент на атакующий теннис

Джозеф Филлипс и Джаспер Клеланд которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Джозеф Филлипс имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Джаспер Клеланд хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Джозеф Филлипс. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Джаспер Клеланд умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Джозеф Филлипс довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Джаспер Клеланд вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Джозеф Филлипс.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джозеф Филлипс — Джаспер Клеланд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Джозеф Филлипс и Джаспер Клеланд сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Джозеф Филлипс, и Джаспер Клеланд будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-737827-pelicans-blazers-prognoz-specialista-na-basketbol-08-01-24/