Баррейренси — Бенфика. Прогноз, ставки на матч (04.03.20)

04 марта в 00:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Португалии, в котором на своей площадке местный клуб Баррейренси примет соперника по национальному первенству Бенфика.



Баскетбольный поединок Баррейренси – Бенфика пройдет в рамках престижного турнира 04 марта, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 00:30 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Баррейренси.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Баррейренси — Бенфика:

Баскетбольный поединок Баррейренси — Бенфика состоится 04 марта в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 00:30 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Баррейренси, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Баррейренси

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Баррейренси отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Баррейренси проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Баррейренси занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Бенфика

Прогресс баскетбольного клуба Бенфика по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Бенфика обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Бенфика потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Кубок Португалии, Баррейренси — Бенфика

Болельщики баскетбольного клуба Баррейренси собираются 04 марта активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Бенфика. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 00:30 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Баррейренси — Бенфика. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.03.20)

Баррейренси

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Баррейренси начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Бенфика

В прошлом месяце баскетбольный клуб Бенфика играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Бенфика надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Баррейренси — Бенфика Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Баррейренси — Бенфика пройдет 04 марта, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 00:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Баррейренси — Бенфика: снова ждем результативной игры

Прошлый матч баскетбольный клуб Баррейренси проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Баррейренси позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Баррейренси играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Баррейренси сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Бенфика входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Бенфика не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Баррейренси — Бенфика. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Баррейренси уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Баррейренси пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Баррейренси составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Бенфика находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Бенфика сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Бенфика действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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