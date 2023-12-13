Бен Шелтон — Роберто Карбаллес Баэна. Прогноз, ставки на матч. ATP (11.01.24)

11.01.2024 в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Бен Шелтон , а противостоять в этом поединке будет Роберто Карбаллес Баэна.



Бен Шелтон сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 11.01.2024 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Роберто Карбаллес Баэна. По Москве данный поединок начнется в 03:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Роберто Карбаллес Баэна, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Бен Шелтон — Роберто Карбаллес Баэна. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

11.01.2024 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Бен Шелтон — Роберто Карбаллес Баэна. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 03:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Роберто Карбаллес Баэна, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Роберто Карбаллес Баэна выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Бен Шелтон

Болельщики ожидали, что на этом турнире Бен Шелтон продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Бен Шелтон в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Бен Шелтон сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Бен Шелтон немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Роберто Карбаллес Баэна

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Роберто Карбаллес Баэнав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Роберто Карбаллес Баэна играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Роберто Карбаллес Баэна держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Роберто Карбаллес Баэна демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Роберто Карбаллес Баэна находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ATP, Бен Шелтон — Роберто Карбаллес Баэна

Бен Шелтон и Роберто Карбаллес Баэна – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Бен Шелтон — Роберто Карбаллес Баэна. Прогноз, ставки на матч(11.01.24)

Бен Шелтон

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Бен Шелтон, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Бен Шелтон уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Бен Шелтон старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Бен Шелтон, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Бен Шелтон не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Бен Шелтон все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Бен Шелтон точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Роберто Карбаллес Баэна

Роберто Карбаллес Баэна лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Роберто Карбаллес Баэна играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Роберто Карбаллес Баэна начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Роберто Карбаллес Баэна выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Роберто Карбаллес Баэна сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Бен Шелтон — Роберто Карбаллес Баэна Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бен Шелтон и Роберто Карбаллес Баэна. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бен Шелтон и Роберто Карбаллес Баэна встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бен Шелтон и Роберто Карбаллес Баэна довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бен Шелтон и Роберто Карбаллес Баэна подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бен Шелтон — Роберто Карбаллес Баэна: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Бен Шелтон и Роберто Карбаллес Баэна, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Бен Шелтон и Роберто Карбаллес Баэна уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бен Шелтон — Роберто Карбаллес Баэна. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бен Шелтон и Роберто Карбаллес Баэна. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бен Шелтон и для Роберто Карбаллес Баэна, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-739680-grin-devils-acteki-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-basketbol-11-01-24/