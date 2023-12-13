«Хунсук Сор Дечапан (Таи)» – «Нуэафет Кела Спорт (Таи)». 12.01.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Хунсук Сор Дечапан (Таи) проведет 12-го января, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Нуэафет Кела Спорт (Таи). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 15:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 15:30 по московскому времени Хунсук Сор Дечапан (Таи) и Нуэафет Кела Спорт (Таи) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 12-го января, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Хунсук Сор Дечапан (Таи) и Нуэафет Кела Спорт (Таи) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Хунсук Сор Дечапан (Таи).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хунсук Сор Дечапан (Таи) — Нуэафет Кела Спорт (Таи):

победа Хунсук Сор Дечапан (Таи) – 0, ничья – 0, победа Нуэафет Кела Спорт (Таи) – 0

Прогноз на матч Хунсук Сор Дечапан (Таи) – Нуэафет Кела Спорт (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 12-го января :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Хунсук Сор Дечапан (Таи) не очень выгодно, а вот Нуэафет Кела Спорт (Таи) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Хунсук Сор Дечапан (Таи) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Хунсук Сор Дечапан (Таи) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Хунсук Сор Дечапан (Таи) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Хунсук Сор Дечапан (Таи) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Хунсук Сор Дечапан (Таи) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Нуэафет Кела Спорт (Таи) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Нуэафет Кела Спорт (Таи) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Нуэафет Кела Спорт (Таи) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Нуэафет Кела Спорт (Таи) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Нуэафет Кела Спорт (Таи) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хунсук Сор Дечапан (Таи) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Хунсук Сор Дечапан (Таи) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Хунсук Сор Дечапан (Таи) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Хунсук Сор Дечапан (Таи) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Хунсук Сор Дечапан (Таи) валится с ног. К тому же, Хунсук Сор Дечапан (Таи) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Хунсук Сор Дечапан (Таи) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Нуэафет Кела Спорт (Таи) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Нуэафет Кела Спорт (Таи) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Нуэафет Кела Спорт (Таи) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Нуэафет Кела Спорт (Таи) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Нуэафет Кела Спорт (Таи) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Нуэафет Кела Спорт (Таи) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Нуэафет Кела Спорт (Таи) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Хунсук Сор Дечапан (Таи) – Нуэафет Кела Спорт (Таи) 12.01.24

Появление на ринге таких бойцов, как Хунсук Сор Дечапан (Таи) и Нуэафет Кела Спорт (Таи) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Хунсук Сор Дечапан (Таи) и Нуэафет Кела Спорт (Таи). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Хунсук Сор Дечапан (Таи) и Нуэафет Кела Спорт (Таи). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Хунсук Сор Дечапан (Таи) и Нуэафет Кела Спорт (Таи) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Хунсук Сор Дечапан (Таи) и Нуэафет Кела Спорт (Таи) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Хунсук Сор Дечапан (Таи) будет намного сильнее, чем Нуэафет Кела Спорт (Таи), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Хунсук Сор Дечапан (Таи) — Нуэафет Кела Спорт (Таи) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Нуэафет Кела Спорт (Таи), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Хунсук Сор Дечапан (Таи)

Несмотря на то, что Хунсук Сор Дечапан (Таи) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Хунсук Сор Дечапан (Таи) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Хунсук Сор Дечапан (Таи) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Хунсук Сор Дечапан (Таи) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Нуэафет Кела Спорт (Таи)

Сейчас Нуэафет Кела Спорт (Таи) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Нуэафет Кела Спорт (Таи) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Нуэафет Кела Спорт (Таи) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Нуэафет Кела Спорт (Таи) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Нуэафет Кела Спорт (Таи) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Хунсук Сор Дечапан (Таи) — Нуэафет Кела Спорт (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 12-го января

Несмотря на то, что Хунсук Сор Дечапан (Таи) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Нуэафет Кела Спорт (Таи) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Хунсук Сор Дечапан (Таи) и Нуэафет Кела Спорт (Таи), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Хунсук Сор Дечапан (Таи) выиграет с помощью нокаута.

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