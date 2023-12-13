«Пуэнглуанг Баанрамба (Таи)» – «Руам Фелипе (Бра)». 12.01.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) проведет 12-го января, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Руам Фелипе (Бра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 15:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 15:30 по московскому времени Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) и Руам Фелипе (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 12-го января, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) и Руам Фелипе (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Пуэнглуанг Баанрамба (Таи).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) — Руам Фелипе (Бра):

победа Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) – 0, ничья – 0, победа Руам Фелипе (Бра) – 0

Прогноз на матч Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) – Руам Фелипе (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 12-го января :

Так как Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Руам Фелипе (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Руам Фелипе (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Руам Фелипе (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Руам Фелипе (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Руам Фелипе (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Руам Фелипе (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) валится с ног. К тому же, Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Руам Фелипе (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Руам Фелипе (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Руам Фелипе (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Руам Фелипе (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Руам Фелипе (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) – Руам Фелипе (Бра) 12.01.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) и Руам Фелипе (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) и Руам Фелипе (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) и Руам Фелипе (Бра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) и Руам Фелипе (Бра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) и Руам Фелипе (Бра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) и Руам Фелипе (Бра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) выиграет бой.

Титульный бой Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) — Руам Фелипе (Бра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Руам Фелипе (Бра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Пуэнглуанг Баанрамба (Таи)

Как бы Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) дрался на ринге только с представителями своей страны. Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) совершенно не работает над собственной защитой.

Руам Фелипе (Бра)

Прошлый бой Руам Фелипе (Бра) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Руам Фелипе (Бра) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Руам Фелипе (Бра) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Руам Фелипе (Бра) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) — Руам Фелипе (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 12-го января

Никто не сомневается, что Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) намного сильнее, чем Руам Фелипе (Бра), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Так как Пуэнглуанг Баанрамба (Таи) и Руам Фелипе (Бра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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