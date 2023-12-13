Мартинес/Эйсерик — Либьетис/Никлас Салминен. Прогноз, ставки на матч (11.01.24)

11-го января 2024 года в 14:50 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Мартинес/Эйсерик , а противостоять в этом поединке будет Либьетис/Никлас Салминен.



11-го января 2024 года в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Мартинес/Эйсерик — Либьетис/Никлас Салминен. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 14:50 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Мартинес/Эйсерик и Либьетис/Никлас Салминен одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мартинес/Эйсерик — Либьетис/Никлас Салминен:

Мартинес/Эйсерик имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 11-го января 2024 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Либьетис/Никлас Салминен. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:50. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Мартинес/Эйсерик имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Мартинес/Эйсерик

Этот турнир Мартинес/Эйсерик проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Мартинес/Эйсерик может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Мартинес/Эйсерик однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Мартинес/Эйсерик имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Мартинес/Эйсерик левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Мартинес/Эйсерик хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Либьетис/Никлас Салминен

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Либьетис/Никлас Салминен на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Либьетис/Никлас Салминен демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Либьетис/Никлас Салминен имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Либьетис/Никлас Салминен намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Либьетис/Никлас Салминен не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Либьетис/Никлас Салминен будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Либьетис/Никлас Салминен и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Либьетис/Никлас Салминен умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Мартинес/Эйсерик — Либьетис/Никлас Салминен. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Мартинес/Эйсерик и Либьетис/Никлас Салминен впервые будут встречаться между собой. Если Мартинес/Эйсерик уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Либьетис/Никлас Салминен пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Мартинес/Эйсерик демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Мартинес/Эйсерик – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Мартинес/Эйсерик — Либьетис/Никлас Салминен 11-го января 2024 года

Мартинес/Эйсерик

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Мартинес/Эйсерик выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Мартинес/Эйсерик всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Мартинес/Эйсерик уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Мартинес/Эйсерик занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Мартинес/Эйсерик больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Мартинес/Эйсерик имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Либьетис/Никлас Салминен

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Либьетис/Никлас Салминен хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Либьетис/Никлас Салминен никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Либьетис/Никлас Салминен сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Либьетис/Никлас Салминен всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Мартинес/Эйсерик — Либьетис/Никлас Салминен Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Мартинес/Эйсерик и Либьетис/Никлас Салминен аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Мартинес/Эйсерик и Либьетис/Никлас Салминен обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Мартинес/Эйсерик и Либьетис/Никлас Салминен постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Мартинес/Эйсерик — Либьетис/Никлас Салминен: соперники не будут долго запрягать

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Мартинес/Эйсерик и Либьетис/Никлас Салминен из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Либьетис/Никлас Салминен относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Либьетис/Никлас Салминен проводит второй или третий матч. А вот Мартинес/Эйсерик как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Мартинес/Эйсерик, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Мартинес/Эйсерик без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Мартинес/Эйсерик вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мартинес/Эйсерик — Либьетис/Никлас Салминен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Мартинес/Эйсерик и Либьетис/Никлас Салминен.



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