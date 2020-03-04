Костюк/Кузьмова — Калашникова/Савиных. Прогноз, ставки на матч(04.03.20)

Костюк/Кузьмова — Калашникова/Савиных (04-го марта), ставки и коэффициенты

04-го марта в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Костюк/Кузьмова , а противостоять в этом поединке будет Калашникова/Савиных.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Костюк/Кузьмова — Калашникова/Савиных, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 04-го марта, а его начало по МСК будет в 17:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Костюк/Кузьмова. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Костюк/Кузьмова — Калашникова/Савиных. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 04-го марта встречаются Костюк/Кузьмова и Калашникова/Савиных. Начало поединка запланировано на 17:00 по МСК. Костюк/Кузьмова является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Костюк/Кузьмова

Костюк/Кузьмова отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Костюк/Кузьмова проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Костюк/Кузьмова проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Костюк/Кузьмова играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Костюк/Кузьмова больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Калашникова/Савиных

На этом турнире Калашникова/Савиных играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Калашникова/Савиных все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Калашникова/Савиных не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Калашникова/Савиных уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Калашникова/Савиных на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Калашникова/Савиных пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Костюк/Кузьмова — Калашникова/Савиных

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Костюк/Кузьмова и Калашникова/Савиных. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Костюк/Кузьмова и Калашникова/Савиных должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Костюк/Кузьмова — Калашникова/Савиных. Прогноз, ставки на матч(04.03.20)

Костюк/Кузьмова

В этом сезоне Костюк/Кузьмова демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Костюк/Кузьмова уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Костюк/Кузьмова любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Костюк/Кузьмова часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Костюк/Кузьмова умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Калашникова/Савиных

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Калашникова/Савиных хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Калашникова/Савиных никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Калашникова/Савиных сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Калашникова/Савиных всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Костюк/Кузьмова — Калашникова/Савиных Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Костюк/Кузьмова и Калашникова/Савиных аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Костюк/Кузьмова и Калашникова/Савиных обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Костюк/Кузьмова и Калашникова/Савиных постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Костюк/Кузьмова — Калашникова/Савиных: порядок побьёт класс

Костюк/Кузьмова и Калашникова/Савиных которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Костюк/Кузьмова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Калашникова/Савиных хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Костюк/Кузьмова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Калашникова/Савиных умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Костюк/Кузьмова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Калашникова/Савиных вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Костюк/Кузьмова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Костюк/Кузьмова — Калашникова/Савиных. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Костюк/Кузьмова и Калашникова/Савиных букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Костюк/Кузьмова и Калашникова/Савиных проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-251815-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-arka-gdynya-zhen-sleza-zhen-04-03-20/