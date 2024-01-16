Ру/Уорд — Маккарти/Эйзенберг. Прогноз, ставки на матч (16.01.24)

16-го января 2024 года в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ру/Уорд , а противостоять в этом поединке будет Маккарти/Эйзенберг.



Так как Ру/Уорд в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Маккарти/Эйзенберг, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 16-го января 2024 года. Но, доказать обратное Ру/Уорд все же сможет в 23:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ру/Уорд — Маккарти/Эйзенберг:

До 16-го января 2024 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Ру/Уорд — Маккарти/Эйзенберг вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Ру/Уорд и Маккарти/Эйзенберг не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 23:00 по МСК.

Ру/Уорд

В этом сезоне Ру/Уорд демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Ру/Уорд снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Ру/Уорд является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Ру/Уорд не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Ру/Уорд еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Маккарти/Эйзенберг

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Маккарти/Эйзенбергв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Маккарти/Эйзенберг играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Маккарти/Эйзенберг держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Маккарти/Эйзенберг демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Маккарти/Эйзенберг находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Ру/Уорд и Маккарти/Эйзенберг. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Ру/Уорд — Маккарти/Эйзенберг. Прогноз, ставки на матч(16.01.24)

Ру/Уорд

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Ру/Уорд выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Ру/Уорд всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Ру/Уорд уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Ру/Уорд занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Ру/Уорд больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Ру/Уорд имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Маккарти/Эйзенберг

Маккарти/Эйзенберг лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Маккарти/Эйзенберг играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Маккарти/Эйзенберг начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Маккарти/Эйзенберг выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Маккарти/Эйзенберг сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Ру/Уорд — Маккарти/Эйзенберг Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ру/Уорд и Маккарти/Эйзенберг начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ру/Уорд и Маккарти/Эйзенберг показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ру/Уорд и Маккарти/Эйзенберг провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ру/Уорд и Маккарти/Эйзенберг действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ру/Уорд — Маккарти/Эйзенберг: снова ждем результативной игры

Ру/Уорд и Маккарти/Эйзенберг которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ру/Уорд имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Маккарти/Эйзенберг хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ру/Уорд. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Маккарти/Эйзенберг умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ру/Уорд довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Маккарти/Эйзенберг вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ру/Уорд.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ру/Уорд — Маккарти/Эйзенберг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ру/Уорд и Маккарти/Эйзенберг.



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