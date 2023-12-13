Builder M — BELAZ: гости способны удивить фаворита

«Builder M» – «BELAZ». 17.01.24. Прогноз и ставки на матч

Футболисты клуба Builder M пообещали 17-го января на своем поле взять реванш у ФК BELAZ за недавнее гостевое поражение со счетом 1-4. Организаторы данного турнира собираются начать поединок в 08:20 по Москве. В целом, футбольный клуб Builder M является фаворитом, исходя из статистики предыдущих матчей, ведь имеет 35 побед в 59 встречах. Но, в последнее время хозяева не лучшим образом играют с данным соперником, потерпев два поражения в трех матчах и сыграв один раз вничью.



В матче команды Builder M и команды BELAZ, которые встретятся в ближайшем туре футбольного чемпионата, симпатии многих болельщиков на стороне хозяев поля, так как команда Builder M демонстрирует отличный коллективный футбол, благодаря которому добивается нужного результата в матчах со своими соперниками. Несмотря на то, что в межсезонье клуб провел некоторую кадровую перестановку – ушли несколько лидеров, пока это никак не отражается на результатах клуба. Наши прогнозисты полагают, что у гостей сегодня есть все шансы для того, чтобы прервать победную серию футболистов команды Builder M. Команда BELAZ значительно усилилась по сравнению с прошлым сезоном, который клуб может занести себе в пассив, так как впервые за много лет клуб продемонстрировал отвратительные результаты. Скорее всего, руководство, менеджер и футболисты сделали соответствующие выводы, поэтому в клуб были приглашены новички, которые должны вернуть команде былое величие. Гости отлично провели предсезонную подготовку, а уже по стартовым матчам чемпионата можно сказать, что команда BELAZ будет очень грозным соперником. Мы думаем, что в матче с хозяевами поля гости продемонстрируют отличный футбол, что позволит им добиться успеха, поэтому наш прогноз – команда BELAZ не проиграет. Предложенный общий тотал голов в этом матче нам кажется завышенным, здесь букмекеры серьезно переоценивают атакующие способности команд, поэтому мы советуем играть его на меньше.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Builder M — BELAZ:

В случае выигрыша футбольного клуба Builder M сыграет коэффициент 2.37, при победе ФК BELAZ букмекеры выплатят выигрыш по ставкам на 2.11, а вероятность ничьи составляет 5.75.

Прогноз на матч Builder M – BELAZ (Regional League, матч национального перевентсва, воскресенье, 17-го января):Футбольный клуб Builder M получил от букмекеров на свою победу котировку 2.37, а по коэффициенту 2.11 можно сделать ставку на выигрыш ФК BELAZ. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Очень сложный матч предстоит сыграть футбольным клубам – команда Builder M и команда BELAZ – амбициозные соперники, которые в матчах с другими командами всегда считаются фаворитами, поэтому им трудно противостоять друг другу, так как считается, что этим матчем определяется лучшая команда чемпионата. Нет необходимости напоминать, что в составах обеих команд выступают известные футболисты, которые знамениты на весь мир. Учитывая, что ценники на футболистов в последнее время взлетели до небес, стоимость этих футболистов, выступающих в составе команды Builder M и команды BELAZ – просто сложно представить. Они не только на бумаге настоящие лидеры своих команд, но и на деле доказывают свою полезность, забивая важные мячи и участвуя в важнейших голевых комбинациях. Оба клуба можно рассматривать с точки зрения машин, где каждый футболист – механизм, отвечающий за работоспособность определенного участка. Поэтому эти команды крайне редко приобретают новых футболистов, а если это и происходит, то вводят их в основной состав постепенно. Так что не стоит удивляться тому, что в матче команды Builder M и команды BELAZ практически не будет новых лиц по сравнению с предыдущим сезоном. Однако сама игра от этого не станет менее зрелищной. Команда Builder M и команда BELAZ всегда стараются навязать свою игру сопернику все 90-то минут матча. За этим очень интересно наблюдать, но это очень сложно прогнозировать. Однако наши эксперты постарались, и ниже можно увидеть плоды наших трудов, и воспользоваться ими.

Builder M – BELAZ 17.01.24

Футбольному клубу Builder M предстоит сыграть 17-го января очень ответственный поединок, результат которого может существенно повлиять на чемпионскую гонку. В гости приезжают футболисты клуба BELAZ, и уже известно, что в 08:20 по МСК стадион будет полностью заполнен, ведь болельщики раскупили все билеты, чтобы поддержать команду. Данная встреча для команд будет первой в рамках этого сезона, а в прошлом году они играли между собой дважды, и обменялись гостевыми победами.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Статистика – важнейший инструмент, который используют эксперты нашего ресурса при составлении прогнозов на футбольные матчи. В матче команды Builder M и команды BELAZ, который состоится в ближайшем туре чемпионата, мы тоже использовали статистику для составления интересных прогнозов. Пока, судя по тем результатам, которые команды демонстрируют в нынешнем сезоне, складывается впечатление, что руководство клубов поставило перед ними серьезные задачи. Оба клуба играют в атакующем стиле, что подразумевает большое количество ударов по воротам соперника. Вообще, игра команд в нынешнем сезоне полностью заточена под атаку, что можно увидеть, взглянув на составы команд. Менеджеры сделали ставку не только на мощное нападение, но и на полузащиту, футболисты полузащиты активно подключаются к атакам команды и забивают не меньше нападающих. При этом серьезное внимание было уделено и построению хорошей обороны, которая во многих матчах сезона выглядит надежно и неприступно. В общем, сегодня команда Builder M и команда BELAZ представляют собой крепкие орешки, которые могут испортить нервы любому клубу. Между собой эти команды всегда играют результативно. С первых и до последних минут матча клубы атакуют ворота друг друга, стараясь забить как можно больше мячей. Сейчас борьба в турнирной таблице обострена до предела, и чтобы занимать достойное место, командам необходимо показывать, в первую очередь, результат. Поэтому, по словам менеджеров клуба, в ближайшем матче их подопечные будут играть только на победу, следовательно, болельщиков ждет интересное противостояние.



Прогноз Builder M – BELAZ (17-го января), ставки и коэффициенты

Команда Builder M и команда BELAZ – соперники под стать друг другу, оба клуба в текущем сезоне показывают отличный футбол, благодаря чему занимают высокие места в турнирной таблице. Сейчас командам предстоит серьезный экзамен – в очном матче им придется определить лучшего. Аналитики букмекерских контор и эксперты нашего ресурса полагают, что в этом противостоянии фаворитом являются гости. Команда BELAZ демонстрирует в нынешнем сезоне стабильные результаты, клуб уверенно побеждает не только в домашних, но и в выездных матчах. Хозяева поля отлично играют только с командами, которые уступают им в классе, как только клубу попадается более-менее серьезный соперник, то футболисты команды Builder M начинают паниковать, что приводит к ошибкам. В общем, в сегодняшней игре эксперты нашего ресурса рекомендуют делать ставки на то, что в матче победит команда BELAZ, а на это событие букмекеры предлагают высокий коэффициент, следовательно, есть возможность сорвать хороший выигрыш. Общий тотал забитых голов в матче мы тоже рассматриваем на больше. В составе обеих команд достаточно футболистов, которые умеют завершать атаки, добавив к этому атакующий стиль игры, который демонстрируют оба клуба, мы получаем, что в матче будет много голов, на что мы и рекомендуем делать ставки. Общий тотал нарушений и желтых карточек мы полагаем, что будет на больше. Матч принципиален для обеих команд, так как победа позволит каждому из соперников существенно укрепить свои позиции в турнирной таблице, следовательно, в матче будет много нарушений. Общий тотал угловых команды, скорее всего, перебьют, так как во время своих атак и команда Builder M, и команда BELAZ активно используют фланги, что предполагает большое количество стандартов.

Builder M

В последние годы футбольный клуб Builder M постоянно входит в тройку сильнейших в чемпионате, так что регулярно принимает участие в Лиге Чемпионов. Но, как хозяева не стараются, все равно не могут стать чемпионами, ведь начинают борьбу за титул, но затем отставание от лидера только увеличивается. В данный момент оно достигло уже девяти очков, так что хоть футбольный клуб Builder M и идет вторым в чемпионате, но вернуться в борьбу за золотые медали будет не так просто. На своем поле команда показывает в этом сезоне уверенную игру, так что было только два поражения дома, и на родном стадионе футболисты клуба Builder M забивают в три раза больше мячей, чем пропускают. Сейчас хозяева выдают серию из семи побед подряд, но она никого не удивляет, так как команда играла по очень легкому календарю, где было много предсказуемых результатов. В этом поединке хозяевам не помогут левый защитник, а также центральный и опорный полузащитники. Под вопросом выход на поле правого нападающего.

BELAZ

Из-за провального начала сезона длительное время футбольный клуб BELAZ пребывал в зоне вылета, так что многие уже начали думать, что по завершении чемпионата ему грозит понижение в классе. Но, два месяца назад руководство сменило главного тренера, пригласив молодого амбициозного специалиста, с которым команда начала показывать более атакующий футбол, а не просто сидеть в обороне, надеясь на то, что удастся не пропустить. С данным наставником футбольный клуб BELAZ сыграл восемь матчей, в которых потерпел только одно поражение, но зато одержав шесть побед. Это позволило гостям выбраться из зоны вылета, так что сейчас команда уже идет четырнадцатой, на четыре очка оторвавшись от аутсайдеров. Футболисты стали больше самоотдачи демонстрировать на поле, и это касается не только домашних, но и выездных матчей, где команда пытается грамотно действовать в обороне, но еще и постоянно атаковать. В лазарете ФК BELAZ пребывают двое защитников, а также может пропустить игру левый вингер.

Интересные факты перед матчем Builder M – BELAZ

Наши эксперты не согласны с теми котировками, которые букмекеры выставили на матч команды Builder M и команды BELAZ. Напомним, что сейчас хозяевам поля крайне необходимы очки, так как в оставшихся матчах сезона клуб еще сохраняет шансы на то, чтобы выбраться из подвалов турнирной таблицы. А вот гости уже справились со своей задачей на этот сезон, за несколько туров до конца чемпионата команда BELAZ набрала достаточное количество очков, что позволило клубу комфортно обосноваться в середине турнирной таблицы. По информации наших экспертов, хозяева поля серьезно настроены победить в этом матче, они будут выставлять основной состав, а вот гости панируют использовать футболистов резерва. Именно поэтому мы не согласны с высокими котировками на победу хозяев поля, которые предлагают букмекеры. Возможно, это связано с тем, что команды занимают разные места в турнирной таблице, однако, сейчас все говорит о том, что необходимо делать ставки на победу команды Builder M, что мы и рекомендуем делать. Общий тотал голов в матче мы рекомендуем играть на меньше, так как вряд ли команды смогут много забить, уровень исполнителей в составах обеих команд не очень высок, поэтому, мы полагаем, что исход матча решит один забитый мяч. А вот нарушений и предупреждений в матче должно быть много, так как хозяева поля и гости – футбольные команды, которые между собой не сильно ладят, поэтому в матчах между этими командами всегда много грубости. Общий тотал угловых тоже лучше заигрывать на меньше, так как клубы редко задействуют фланги для атаки, а в этом матче игра, преимущественно, будет идти в центре поля, поэтому много угловых команды подать не должны.

Триумфатором игры будет Builder M — 2.37, в матче не будет победителей — 5.75, триумфатором игры будет BELAZ — 2.11.



Builder M — BELAZ. Прогноз и ставки на матч. Regional League 17-го января

Букмекеры полагают, что у команды BELAZ нет особых шансов против более мотивированного соперника, и наши эксперты полностью с этим согласны. Напомним, что хозяевам поля сейчас необходимы очки, да и по уровню игры они заметно превосходят своих соперников, которые вдобавок ко всему уже потеряли мотивацию в этом чемпионате. Напомним, что команда BELAZ еще раньше стала основным неудачником чемпионата, когда не смогла выиграть ни одного выездного матча. Да и вообще, гости в этом чемпионате действительно выглядят слабо, уступая даже откровенно слабым командам, видно, команда потратила последние силы на выход в элитный дивизион. Нет необходимости лишний раз напоминать о том, что в составе команды Builder M выступают настоящие профессионалы, которые успели зарекомендовать себя не только на клубном уровне, но и на уровне национальных сборных, эти футболисты умеют решать исходы матчей одним касанием, поэтому у гостей просто нет шансов в матче с таким грозным и мотивированным соперником. Так что, здесь мы солидарны с букмекерами, которые прогнозируют уверенную победу хозяев поля. Поэтому наш прогноз – фора команды Builder M в этом матче. Общий тотал тоже должен быть пробит, причем, необходимо делать ставки и на общий тотал забитых голов на больше и на индивидуальный тотал хозяев поля. В родных стенах команда Builder M играет очень мощно, особенно со слабыми соперниками, которым забивает не менее двух-трех мячей. Индивидуальный тотал угловых команды Builder M мы тоже советуем играть на больше, так как хозяева поля не перестают атаковать даже после нескольких забитых голов.

«Builder M»

Внушительный отрыв от преследователей расслабил футбольный клуб Builder M, который начал слишком часто терять очки в последних матчах. В последних шести турах было одно поражение и два ничейных результата, а ведь до этого команда демонстрировала победную серию из пятнадцати туров. Такие потери очков не сильно повлияли на турнирное положение, ведь Builder M остается лидером чемпионата, а преимущество над второй строчкой хоть и уменьшилось, но все равно составляет десять очков. Все три матча, которые футбольный клуб Builder M не сумел выиграть, были на выезде, а на своем поле команда продолжает побеждать, и предпосылок к тому, что хозяевам в этом кто-то сможет помешать, пока нет. Лидер обладает одной из самых надежных линий обороны, а также великолепно играет в нападении, в среднем радуя своих болельщиков тремя мячами за игру. Серьезных кадровых потерь нет, ведь хоть и травмировано два опытных защитника, но они в этом сезоне выходили в основном на замену.



«BELAZ»

Начав сезон с двух побед, футбольный клуб BELAZ ушел в крутое пике, из которого команду не сумели вывести даже две тренерские отставки. Гости продолжают терять очки, ведь больше они не смогли одержать ни одной победы. Сейчас команда уже находится на последнем месте в турнирной таблице, а чтобы покинуть зону вылета необходимо ликвидировать отставание в семь очков. Нельзя сказать, что у гостей самая худшая оборона, но ведь футбольный клуб BELAZ очень плохо играет в нападении, что и не позволяет выигрывать. А на выезде команда вообще действует крайне слабо, набрав лишь пять очков, что в три раза меньше, чем в родных стенах. После двух ничьих футбольный клуб BELAZ проиграл уже четыре матча подряд, так что не станет сюрпризом еще одна отставка главного тренера. В лазарете гостей находятся основной голкипер, двое нападающих и три полузащитника, а под вопросом еще выход на поле левого защитника.

Статистика и личные встречи

Современные букмекерские конторы предлагают любителям ставок не только ставки до начала игры. С ростом популярности букмекерских контор и увеличения их количества, букмекеры постоянно находятся в поиске и реализации новых предложений для бетторов. Одним из таких предложений стало введение возможности делать ставки на статистику футбольных матчей по ходу игры. Эксперты нашего портала уверены, что такой подход позволит бетторам зарабатывать еще больше денег, так как букмекеры в лайв-ставках на статистику предлагают коэффициенты и события, исходя из текущего счета матча, однако действительность такова, что имея на руках тщательный разбор футбольного матча с учетом всех статистических особенностей игры, можно отлично заработать на ставках в букмекерских конторах. Этим мы и предлагаем заняться. В принципе, прогнозировать можно любой футбольный матч любого чемпионата. Наше внимание привлек матч команды Builder M и команды BELAZ – футбольных клубов, которые сейчас ведут борьбу за верхние строчки чемпионатов. Это означает, что сама игра будет бескомпромиссной, оба клуба будут играть только на победу, не пренебрегая грубыми приемами в отношении своих соперников. А тот факт, что команда Builder M и команда BELAZ активно используют фланги во время атак, тоже нам на руку, так как это означает, что в матче стоит ждать большого количества угловых. В общем, это лишь небольшой пример разбора футбольного матча. Больше информации и больше прогнозов можно найти ниже. Всем удачных ставок и интересного футбола.

«Builder M» — «BELAZ»: кто фаворит грядущей встречи?

Builder M — BELAZ. Прогноз на футбол (17.01.24)

Перед футболистами команды Builder M в матче с футболистами команды BELAZ стоит только одна задача – победить, так как хозяевам поля эта победа позволит заработать очки, которые существенно продвинут их в турнирной таблице. Напомним, что до конца чемпионата осталось довольно-таки приличное количество туров, однако мало кому из команд хочется оставлять решение своих задач в турнирной таблице на потом, полагаясь на слепой случай. Тем более, когда ты одной ногой стоишь в зоне вылета. Менеджеры и футболисты команды Builder M в сегодняшнем матче рассчитывают только на победу, так как она позволит им выбрать из зоны вылета. Гости – команда BELAZ не самый серьезный соперник, ослабленный травмами и отсутствием ключевых футболистов. В принципе, наши эксперты солидарны здесь с букмекерами, которые видят хозяев поля фаворитами матча, мы тоже склоняемся к тому, что команда Builder M победит в этом матче. Общий тотал голов в этом противостоянии мы рассматриваем на больше, так как оборона – не самые сильные стороны в игре обеих команд, так что, голов в матче будет много. Угловые, нарушения и желтые карточки – все эти статистические параметры мы тоже рассматриваем на больше, так как эмоции в этой игре будут на первом месте, а быстрые фланговые отрывы будут способствовать нарушениям, за которые футболисты будут получать предупреждения. Обилие атак и низкий уровень исполнителей приведет к большому количеству заблокированных ударов, что будет способствовать стандартам.

Builder M — BELAZ: гости способны удивить фаворита

Сегодня в СМИ и Интернете появилось огромное количество футбольных экспертов, которые могут предсказать исход любого футбольного матча, только услышав названия встречающихся команд. Наши эксперты скептически относятся к, подобного рода, предсказателям, так как мы отлично знаем, что такое прогнозирование – занимаемся этим не первый год. Мы понимаем, что, даже, использовав огромное количество источников независимой информации, тщательно проанализировав собранные данные и оценив все риски, нельзя быть до конца уверенным в прогнозе, так как фактор спорта, фактор игры, в любой момент может нарушить все прогнозы и предсказания. Не зря говорят, что ставки – это риск, так как спорт, спортивный дых, жажду победы – еще никто не отменял, и в любой момент, у любого, даже самого безнадежного аутсайдера, может открыться второе дыхание, и он победит фаворита, легкую победу которому предсказывали все статистические и прочие данные. Так что, ставки на исходы в футболе – не самый надежный источник заработка, лучше следовать нашим прогнозам и делать ставки на статистику. Здесь хотя бы нет третьего исхода, а на дистанции такие ставки принесут гарантированный плюс.

Ведущие спортивные эксперты в футбольной встрече Builder M — BELAZ находятся на стороне хозяев, советуя сделать ставку на их индивидуальный тотал более 1.5 мяча.

Builder M – BELAZ: статистика и история личных встреч

Команда Builder M и команда BELAZ относятся к тем футбольным клубам, которые в нынешнем сезоне демонстрируют не только отличный футбол, но и высокий уровень индивидуальной подготовки футболистов. В нынешнем сезоне эти команды уже показали, что им практически нет равных среди других клубов чемпионата, поэтому они и располагаются на верхних строчках турнирной таблицы. Наши эксперты считают, что противостояние команды Builder M и команды BELAZ является центральным матчем чемпионата, так как победитель этого матча получит отличное преимущество над ближайшими преследователями, в числе которых может оказаться и проигравший клуб. Поэтому к очному противостоянию оба клуба тщательно готовились, и, по словам менеджеров команд, со стартового свистка на поле будут действовать все футболисты основы обеих команд. Напомним, что в составах команды Builder M и команды BELAZ выступают настоящие профессионалы, которые демонстрируют отличный командный футбол, но могут и в одиночку решить судьбу любого игрового эпизода. Наши эксперты постарались выбрать интересные прогнозы на этот матч среди многочисленных предложений букмекеров, и нам это удалось. Ниже можно изучить наши прогнозы более подробно. Мы думаем, что игра будет интересной и запоминающейся, так как футболисты обеих команд будут играть только на победу.