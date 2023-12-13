«Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи)» – «Иоахим Ураги (Фра)». 19.01.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 19-го января 2024 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) — Иоахим Ураги (Фра). На ринге его участники появятся в 17:10 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) — Иоахим Ураги (Фра) пройдет 19-го января 2024 года, и можно не сомневаться, что в 17:10 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) имеет две победы нокаутом, а Иоахим Ураги (Фра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) — Иоахим Ураги (Фра):

победа Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) – 0, ничья – 0, победа Иоахим Ураги (Фра) – 0

Прогноз на матч Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) – Иоахим Ураги (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19-го января 2024 года :

Так как Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Иоахим Ураги (Фра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Иоахим Ураги (Фра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Иоахим Ураги (Фра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Иоахим Ураги (Фра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Иоахим Ураги (Фра) должен быть в хорошей физической форме. Иоахим Ураги (Фра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Иоахим Ураги (Фра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Иоахим Ураги (Фра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Иоахим Ураги (Фра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Иоахим Ураги (Фра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Иоахим Ураги (Фра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Иоахим Ураги (Фра) должен задуматься о своей обороне.

Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) – Иоахим Ураги (Фра) 19.01.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) и Иоахим Ураги (Фра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) и Иоахим Ураги (Фра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) и Иоахим Ураги (Фра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) и Иоахим Ураги (Фра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) — Иоахим Ураги (Фра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) — Иоахим Ураги (Фра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Иоахим Ураги (Фра).

Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи)

Так как Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Иоахим Ураги (Фра)

В данный момент Иоахим Ураги (Фра) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Иоахим Ураги (Фра) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Иоахим Ураги (Фра) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Иоахим Ураги (Фра) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) — Иоахим Ураги (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19-го января 2024 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) — Иоахим Ураги (Фра) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) — Иоахим Ураги (Фра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Гингсанглек Тор Лаксонг (Таи) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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