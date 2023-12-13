Моги дас Крузес — Коринтианс. Прогноз, ставки на матч (19.01.24)

19-го января в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Бразилии, в котором на своей площадке местный клуб Моги дас Крузес примет соперника по национальному первенству Коринтианс.



В 02:00 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Моги дас Крузес – Коринтианс. Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



Моги дас Крузес — Коринтианс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Моги дас Крузес и Коринтианс собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 19-го января. Ее начало будет в 02:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Моги дас Крузес

На этот матч баскетболисты клуба Моги дас Крузес выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Моги дас Крузес лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Моги дас Крузес не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Коринтианс

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Коринтианс пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Коринтианс сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз на матч Моги дас Крузес — Коринтианс

Болельщики баскетбольного клуба Моги дас Крузес собираются 19-го января активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Коринтианс. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 02:00 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Моги дас Крузес — Коринтианс. Прогноз, ставки на матч(19.01.24)

Моги дас Крузес

В этом сезоне баскетбольный клуб Моги дас Крузес и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Моги дас Крузес играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Коринтианс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Коринтианс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Коринтианс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Моги дас Крузес — Коринтианс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 19-го января можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Моги дас Крузес — Коринтианс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 02:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Моги дас Крузес — Коринтианс: хозяева докажут превосходство над соперником

Прошлый матч баскетбольный клуб Моги дас Крузес проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Моги дас Крузес позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Моги дас Крузес играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Моги дас Крузес сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Коринтианс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Коринтианс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Коринтианс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Коринтианс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Моги дас Крузес — Коринтианс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Моги дас Крузес был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Моги дас Крузес вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Моги дас Крузес практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Коринтианс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Коринтианс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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