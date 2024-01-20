«Тае Кюн Ким (Кор)» – «Амин Гасимов (Рос)». 20.01.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Тае Кюн Ким (Кор) проведет 20.01.2024, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Амин Гасимов (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 20:40 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 20.01.2024 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Тае Кюн Ким (Кор) — Амин Гасимов (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 20:40, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тае Кюн Ким (Кор) — Амин Гасимов (Рос):

победа Тае Кюн Ким (Кор) – 1.724, ничья – 70, победа Амин Гасимов (Рос) – 2.077

Прогноз на матч Тае Кюн Ким (Кор) – Амин Гасимов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20.01.2024 :

По коэффициенту 1.724 ставить на то, что выиграет Тае Кюн Ким (Кор) не очень выгодно, а вот Амин Гасимов (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 2.077.

История личных встреч

Тае Кюн Ким (Кор) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Тае Кюн Ким (Кор) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Тае Кюн Ким (Кор) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Тае Кюн Ким (Кор) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Тае Кюн Ким (Кор) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Тае Кюн Ким (Кор) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Тае Кюн Ким (Кор) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Амин Гасимов (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Амин Гасимов (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Амин Гасимов (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Амин Гасимов (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Амин Гасимов (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Тае Кюн Ким (Кор) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Тае Кюн Ким (Кор) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Тае Кюн Ким (Кор) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Тае Кюн Ким (Кор) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Амин Гасимов (Рос) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Амин Гасимов (Рос) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Амин Гасимов (Рос) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Амин Гасимов (Рос) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Амин Гасимов (Рос) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Тае Кюн Ким (Кор) – Амин Гасимов (Рос) 20.01.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Тае Кюн Ким (Кор) и Амин Гасимов (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Тае Кюн Ким (Кор) и Амин Гасимов (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Тае Кюн Ким (Кор) и Амин Гасимов (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Тае Кюн Ким (Кор) и Амин Гасимов (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Тае Кюн Ким (Кор) легко справится с таким соперником, как Амин Гасимов (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Тае Кюн Ким (Кор) — Амин Гасимов (Рос) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Амин Гасимов (Рос).

Тае Кюн Ким (Кор)

Тае Кюн Ким (Кор) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Тае Кюн Ким (Кор) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Тае Кюн Ким (Кор) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Тае Кюн Ким (Кор) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Тае Кюн Ким (Кор) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Амин Гасимов (Рос)

Амин Гасимов (Рос) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Амин Гасимов (Рос) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Амин Гасимов (Рос) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Амин Гасимов (Рос) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Амин Гасимов (Рос) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Тае Кюн Ким (Кор) — Амин Гасимов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20.01.2024

Так как Тае Кюн Ким (Кор) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Амин Гасимов (Рос).

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Тае Кюн Ким (Кор) будет намного сильнее, чем Амин Гасимов (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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