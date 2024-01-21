«Бартош Фабински (Пол)» – «Лаид Зерхуни (Фра)». 21.01.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 21 января должен состояться бой Бартош Фабински (Пол) — Лаид Зерхуни (Фра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Бартош Фабински (Пол) и Лаид Зерхуни (Фра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 21 января осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Бартош Фабински (Пол) — Лаид Зерхуни (Фра). Это будет продолжаться вплоть до 01:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бартош Фабински (Пол) — Лаид Зерхуни (Фра):

победа Бартош Фабински (Пол) – 0, ничья – 0, победа Лаид Зерхуни (Фра) – 0

Прогноз на матч Бартош Фабински (Пол) – Лаид Зерхуни (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 21 января :

Из-за того, что все ставят на то, что Бартош Фабински (Пол) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Лаид Зерхуни (Фра) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Бартош Фабински (Пол) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Бартош Фабински (Пол) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Бартош Фабински (Пол) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Бартош Фабински (Пол) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Бартош Фабински (Пол) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Бартош Фабински (Пол) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Бартош Фабински (Пол) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Лаид Зерхуни (Фра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Лаид Зерхуни (Фра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Лаид Зерхуни (Фра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Лаид Зерхуни (Фра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Лаид Зерхуни (Фра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Бартош Фабински (Пол) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Бартош Фабински (Пол) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Бартош Фабински (Пол) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Бартош Фабински (Пол) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Бартош Фабински (Пол) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Бартош Фабински (Пол) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Лаид Зерхуни (Фра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Лаид Зерхуни (Фра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Лаид Зерхуни (Фра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Лаид Зерхуни (Фра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Лаид Зерхуни (Фра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Бартош Фабински (Пол) – Лаид Зерхуни (Фра) 21.01.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Бартош Фабински (Пол) и Лаид Зерхуни (Фра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Бартош Фабински (Пол) и Лаид Зерхуни (Фра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Бартош Фабински (Пол) и Лаид Зерхуни (Фра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Бартош Фабински (Пол) и Лаид Зерхуни (Фра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Бартош Фабински (Пол) и Лаид Зерхуни (Фра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Бартош Фабински (Пол) выиграет бой.

На чемпионский бой Бартош Фабински (Пол) — Лаид Зерхуни (Фра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Лаид Зерхуни (Фра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Бартош Фабински (Пол)

Хотя Бартош Фабински (Пол) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Бартош Фабински (Пол) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Бартош Фабински (Пол) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Бартош Фабински (Пол) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Бартош Фабински (Пол) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Лаид Зерхуни (Фра)

Лаид Зерхуни (Фра) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Лаид Зерхуни (Фра) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Лаид Зерхуни (Фра) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Лаид Зерхуни (Фра) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Лаид Зерхуни (Фра) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Бартош Фабински (Пол) — Лаид Зерхуни (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 21 января

Никто не сомневается, что Бартош Фабински (Пол) намного сильнее, чем Лаид Зерхуни (Фра), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Бартош Фабински (Пол) легко справится с таким соперником, как Лаид Зерхуни (Фра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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